No lo es (todavía) la directiva, que llegó hace pocos meses y sigue buscando una brújula. Tampoco lo es (¿ya?) el entrenador, que no parece haberse recuperado del impacto de su etapa en la selección italiana y parece un pariente lejano del que deslumbró en el Napoli. Está claro que tampoco lo son los jugadores, sobre los que el propio Spalletti ya lo ha dicho todo. ¿Cuántos jugadores de la Juventus serían titulares hoy en el Inter, la Roma y el Como?

¿Cómo remontar entonces? Ante todo, dado que no se puede cambiar a todos los jugadores, hay que reflexionar sobre Spalletti. En las últimas semanas, varias señales apuntan a que el técnico ya no tiene el control del equipo, tanto en el plano táctico como en lo que respecta a la compenetración y la unidad de objetivos. Se avecinan partidos importantes y ya no hay margen de error: el futuro del técnico toscano depende de los partidos contra el Napoli, el AZ y la Fiorentina. Después llegará el parón, un buen momento para cambiar.

Pero, más allá del entrenador, hay algo más: a esta Juventus le faltan un alma y una imagen en las que los aficionados puedan verse reflejados y reconocerse. En otras palabras, crece la necesidad de contar con una figura reconocible que encarne la identidad de la Juventus. Un Del Piero en lugar de un Ferrero, para que quede claro.