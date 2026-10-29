«¿El Scudetto? La ambición de la Juventus es siempre ganar». Palabras de John Elkann el 17 de agosto de este año. Pues bien, en lo que respecta al título de la Serie A, se puede decir que, a finales de octubre, la temporada de la Juventus ya ha terminado. Un récord negativo. A la Juve le quedan la Copa Italia, la Europa League y la clasificación para la próxima Champions a través del cuarto puesto. Objetivos que hoy, con la desastrosa derrota ante el Genoa aún en la retina, tan parecida a la sufrida ante la Lazio hace diez días, parecen utópicos.
Elkann, en cualquier caso, tiene razón: la victoria está en el ADN de la Juventus y perseguirla debe ser siempre la ambición del club, del entrenador y del equipo. El problema es que hoy la Juve está a años luz del modelo de un equipo ganador.