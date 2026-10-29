No lo es (todavía) la directiva, que llegó hace pocos meses y aún busca el rumbo. Tampoco lo es (¿o ya no lo es?) el entrenador, que nunca parece haber superado el impacto de su etapa al frente de la selección italiana y está a años luz del que deslumbró en el Napoli. Está claro que tampoco lo son los jugadores, sobre los que el propio Spalletti ya lo ha dicho todo. ¿Cuántos jugadores de la Juventus serían titulares hoy en el Inter, la Roma y el Como?





¿Cómo remontar entonces? Ante todo, como no se puede cambiar a todos los jugadores, hay que reflexionar sobre Spalletti. En las últimas semanas han aparecido varias señales que apuntan a que el técnico ya no tiene el control del equipo, tanto desde el punto de vista táctico como en lo que respecta a la compenetración y la unidad de propósito. Se avecinan partidos importantes y ya no hay margen de error: el futuro del técnico toscano depende de los partidos contra el Napoli, el AZ y la Fiorentina. Después llegará el parón, un buen momento para hacer un cambio.





Pero el problema va más allá del entrenador, porque esta Juventus no tiene un alma ni una imagen en la que los aficionados puedan verse reflejados y reconocerse. En otras palabras, crece la necesidad de contar con un rostro reconocible que represente la identidad de la Juventus. Un Del Piero en lugar de un Ferrero, para que quede claro.



