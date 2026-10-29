«¿Scudetto? La ambición de la Juventus es siempre ganar». Palabras de John Elkann, el 17 de agosto de este año. En cuanto al título de liga, se puede decir que, a finales de octubre, la temporada de la Juventus ya ha terminado. Un récord negativo. A la Juve le quedan la Copa Italia, la Europa League y la clasificación para la próxima Champions mediante el cuarto puesto. Objetivos que hoy, con la desastrosa derrota ante el Genoa todavía en la retina, tan parecida a la sufrida ante la Lazio hace diez días, parecen utópicos.
En cualquier caso, Elkann tiene razón: la victoria está en el ADN de la Juventus y perseguirla debe ser siempre la ambición del club, del entrenador y del equipo. El problema es que hoy la Juve está a años luz del modelo de un equipo ganador.