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CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, temporada acabada en octubre: Spalletti, al final del camino, ya no tiene el control del equipo. Hace falta Del Piero como presidente

Juventus
L. Spalletti
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Opinion

La derrota ante el Genoa enfrenta a la Juventus con la realidad: ahora urgen cambios.

«¿Scudetto? La ambición de la Juventus es siempre ganar». Palabras de John Elkann, el 17 de agosto de este año. En cuanto al título de liga, se puede decir que, a finales de octubre, la temporada de la Juventus ya ha terminado. Un récord negativo. A la Juve le quedan la Copa Italia, la Europa League y la clasificación para la próxima Champions mediante el cuarto puesto. Objetivos que hoy, con la desastrosa derrota ante el Genoa todavía en la retina, tan parecida a la sufrida ante la Lazio hace diez días, parecen utópicos.


En cualquier caso, Elkann tiene razón: la victoria está en el ADN de la Juventus y perseguirla debe ser siempre la ambición del club, del entrenador y del equipo. El problema es que hoy la Juve está a años luz del modelo de un equipo ganador.


  • No lo es (todavía) la directiva, que llegó hace pocos meses y aún busca el rumbo. Tampoco lo es (¿o ya no lo es?) el entrenador, que nunca parece haber superado el impacto de su etapa al frente de la selección italiana y está a años luz del que deslumbró en el Napoli. Está claro que tampoco lo son los jugadores, sobre los que el propio Spalletti ya lo ha dicho todo. ¿Cuántos jugadores de la Juventus serían titulares hoy en el Inter, la Roma y el Como?


    ¿Cómo remontar entonces? Ante todo, como no se puede cambiar a todos los jugadores, hay que reflexionar sobre Spalletti. En las últimas semanas han aparecido varias señales que apuntan a que el técnico ya no tiene el control del equipo, tanto desde el punto de vista táctico como en lo que respecta a la compenetración y la unidad de propósito. Se avecinan partidos importantes y ya no hay margen de error: el futuro del técnico toscano depende de los partidos contra el Napoli, el AZ y la Fiorentina. Después llegará el parón, un buen momento para hacer un cambio.


    Pero el problema va más allá del entrenador, porque esta Juventus no tiene un alma ni una imagen en la que los aficionados puedan verse reflejados y reconocerse. En otras palabras, crece la necesidad de contar con un rostro reconocible que represente la identidad de la Juventus. Un Del Piero en lugar de un Ferrero, para que quede claro.


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