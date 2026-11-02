Juventus: Spalletti vuelve «a casa», pero con estos Kolo Muani y Woltemade la Champions es imposible

Pasando a las noticias menos positivas, la primera y más evidente vuelve a tener que ver con los dos delanteros centro: Randal Kolo Muani fue el peor sobre el campo. Además de no encontrar portería, cometió errores importantes al combinar con sus compañeros, como el pase fallido a Alajbegovic en un contraataque de dos contra uno. Algo mejor estuvo Nick Woltemade, que al menos retuvo algunos balones y permitió al equipo avanzar. Sin embargo, tampoco apareció en zona de gol. El promedio goleador de los dos delanteros, en la liga, es dramático: un gol entre ambos (de Kolo Muani), en 10 jornadas de Serie A (en la Europa League les va mejor, con 3 goles del alemán y 2 del francés).

Es evidente que, con un promedio goleador como el de los dos delanteros centro, la Juventus difícilmente podrá aspirar a estar entre los cuatro primeros de la clasificación. Antes del mercado de enero, Spalletti tendrá que contar necesariamente con ambos, aunque quizá no siempre juntos desde el inicio. Después, en enero, si no salta la chispa y el promedio goleador no mejora, la Vieja Señora se verá prácticamente obligada a volver al mercado en busca de un delantero centro que se ajuste más a las características que pide Spalletti (uno del estilo de Vlahovic, para entendernos) y que, sobre todo, tenga mayor capacidad goleadora de cara a portería que Kolo Muani y Woltemade.