Juventus-Spalletti, solo falta la firma en la renovación: todos los detalles

La Juventus mira con optimismo hacia el futuro, un futuro que se seguirá construyendo juntos y en torno a la figura del entrenador Luciano Spalletti.

De hecho, ya estamos en las últimas fases de la renovación del contrato del técnico originario de Certaldo con el club bianconero. El exentrenador del Inter, Roma y Nápoles, entre otros, lleva en el banquillo de la Vecchia Signora desde el pasado 30 de octubre con un acuerdo que, sin embargo, habría expirado el 30 de junio de 2026.

Sin embargo, desde hace semanas se filtra la certeza de que la unión entre las partes estaba destinada a continuar y así parece ser, ya que la firma de Spalletti está a punto de llegar.