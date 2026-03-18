Juventus, Spalletti sobre Yildiz: «El nuevo príncipe del fútbol es el chico de al lado»

Z: «Antes de conocerte, charlé un rato con Spalletti. Te adora y no lo oculta; dice que eres imparable y que cada día aportas algo más con tu inteligencia. Le hizo mucha gracia que, cuando todos le abrazasteis el día de su cumpleaños, tú le acariciaras la cabeza».

Y: «Era agradable al tacto. (sonríe, nota del editor). Es un gran entrenador y un hombre especial, un hombre de emociones».

Z: «¿Sabes cómo te ha descrito?»

Y: «No, ¿cómo?».

Z: «El nuevo príncipe del fútbol es el chico de al lado».