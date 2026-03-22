Juventus, Spalletti sobre el penalti de Locatelli: «La Maremma está enloquecida, decidme vosotros quién debe lanzarlo o acabaremos en el manicomio. Ahora hagamos un referéndum»

«Os explico con mucho gusto lo del penalti… pero veamos primero cómose desarrolló la jugada. ¿Quién es el lanzador? La otra vez me preguntasteis por qué no lo lanzó Locatelli y por qué lo lanzó otro… Lo lanzó David… y entonces, ¿por qué lo lanzó él? Lo lanzó Yildiz… ¿y por qué?… Ahora se lo hace lanzar a Locatelli, ¿por qué lo lanzó Locatelli?», dice impaciente el entrenador, que recuerda la jugada ocurrida en el Juve-Lecce, cuando fue precisamente el canadiense quien asumió la responsabilidad y falló el penalti.





«Maremma pestilente: decidnos vosotros cómo hacerlo, decidnoslo vosotros, si no, nos vamos al manicomio, nos vamos todos al manicomio. ¿Por qué lo lanzó Yildiz? Tenía el balón en la mano… Cogen el balón porque está claro que quieren lanzarlo. Luego hablo con Locatelli, que se acercó y me dice: «Lo lanzo yo». ¿Y entonces? Si tú quieres lanzarlo, lo lanzas tú, porque tú eres el lanzador de penaltis… «Lo lanzo yo», muy bien, ve y dile que te he dicho que lo tienes que lanzar tú. Ha sido algo totalmente normal… si no, montamos una cooperativa… otro referéndum sobre quién tiene que lanzar el penalti…».