A paso lento, pero el mercado de fichajes de la Juventus, en manos de Giovanni Carnevali y Frederic Massara, avanza. La prioridad es incorporar al menos un nuevo delantero centro, tal como pidió Luciano Spalletti para iniciar la temporada con un elemento clave en la plantilla. Hasta ahora, el único fichaje del verano ha sido el del delantero Jeff Ekhator, procedente del Génova, que a cambio recibió al extremo David Puczka (2005). Ekhator puede actuar tanto de nueve como de segundo punta.
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Juventus: Spalletti presiona para renovar el ataque. Se habla de Kolo Muani, Sorloth, Pellegrino y Balogun, además de Vlahovic, David, Openda y Zhegrova
BOGA, UNA APUESTA SEGURA; DUDAS SOBRE YILDIZ
El fichaje del delantero de la sub-21, por 16 millones más bonificaciones, es el segundo paso para reforzar el ataque de Spalletti. Antes, a finales de junio, se había oficializado la compra definitiva de Jeremie Boga al Niza por algo menos de 5 millones de euros, tras sus cuatro goles en 17 partidos durante la cesión de la temporada pasada. La próxima temporada, y en la Europa League y la Copa Italia, Boga será la alternativa de Yildiz en la izquierda, hasta que el turco regrese de sus vacaciones postmundial y se aclare el estado de su rodilla, que aún preocupa.
LOS TRES EXCESOS DE LUJO
Con Francisco Conceição confirmado en el banquillo rival —a pesar de algunas ofertas de la Premier League por el extremo portugués—, la Juventus busca una alternativa más fiable que Zhegrova (27 partidos como suplente y solo 525 minutos en su primer año en Italia). El exjugador del Lille, al igual que Lois Openda y Jonathan David, no ha convencido y se le considera en salida, para financiar la llegada de esos dos delanteros que, tanto en número como en calidad, completarían la línea de ataque según las ideas de Spalletti. En cuanto a Openda y David, se han registrado los primeros contactos exploratorios por parte del Lens y del Paris FC, aunque por ahora no quieren pagar las altas pretensiones económicas de la Juventus, que pagó más de 40 millones por el primero y espera recuperar al menos 30 del segundo tras invertir 10 millones extra y ofrecerle un contrato de cinco años a 6 millones por temporada.
¿Milik y Kolo Muani hasta el final?
Arkadiusz Milik, con un año de contrato en la Juventus a casi 2 millones netos, ya no es una opción fiable por sus lesiones. La directiva busca liberar su ficha para fichar un ‘9’ físico, como Vlahovic, y un jugador más versátil, tipo Randal Kolo Muani. El PSG debe rebajar sus exigencias, superiores a 45 millones, a una cifra acorde con la actual disponibilidad económica del club. Primero hay que vender para obtener liquidez y luego decidir entre ambas opciones.
¿VUELVE VLAHOVIC A LA LISTA DE OBJETIVOS?
A día de hoy, además del posible regreso del jugador de 1998 que ya vistió la camiseta de la «Vecchia Signora» en la segunda parte de la temporada 2024/2025 (8 goles en 16 partidos de la Serie A), siguen vigentes los planes B: Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Mateo Pellegrino (Parma) y Folarin Balogun (Mónaco), quien brilló en el Mundial con Estados Unidos. Queda, además, una remota posibilidad de que Dusan Vlahovic reconsidere sufuturo: no tiene ofertas a la altura de sus expectativas —solo el Beşiktaş de Vincenzo Italiano se ha interesado— y, pese a ofrecerse a los grandes de España y al Bayern, sigue siendo agente libre. La Juve, sin contactar con su padre y agente, Milos, mantiene su oferta de 6 millones más bonificaciones, que el serbio ha rechazado.
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