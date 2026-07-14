Con Francisco Conceição confirmado en el banquillo rival —a pesar de algunas ofertas de la Premier League por el extremo portugués—, la Juventus busca una alternativa más fiable que Zhegrova (27 partidos como suplente y solo 525 minutos en su primer año en Italia). El exjugador del Lille, al igual que Lois Openda y Jonathan David, no ha convencido y se le considera en salida, para financiar la llegada de esos dos delanteros que, tanto en número como en calidad, completarían la línea de ataque según las ideas de Spalletti. En cuanto a Openda y David, se han registrado los primeros contactos exploratorios por parte del Lens y del Paris FC, aunque por ahora no quieren pagar las altas pretensiones económicas de la Juventus, que pagó más de 40 millones por el primero y espera recuperar al menos 30 del segundo tras invertir 10 millones extra y ofrecerle un contrato de cinco años a 6 millones por temporada.