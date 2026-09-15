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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Spalletti piensa en cambiar de sistema, apostar por el 3-4-2-1 y colocar a Nico González como delantero centro

Juventus
L. Spalletti
Nico González

El técnico de la Juventus está pensando en algunos cambios para desbloquear el ataque

Después de la derrota ante el Sassuolo, la Juventus ya está en una encrucijada importante de su temporada. Los partidos del jueves en la Europa League contra el NEC Nijmegen y el duelo del domingo en la liga contra el Atalanta ya representan un punto de inflexión importante para la Juventus y, sobre todo, para Luciano Spalletti.


El técnico de la Juventus, más allá del gran número de lesionados con el que ha tenido que lidiar en este inicio de temporada, nada menos que nueve, de los que solo dos están cerca de reaparecer (McKennie y Cambiaso), está pensando en las soluciones para sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tiene a su disposición.

  • IDEA 3-4-2-1

    Según Tuttosport, la cuestión de Nico González, más que la de cualquier otro jugador del reparto ofensivo, está siendo muy debatida en la Continassa en estas horas. Spalletti está muy satisfecho con la aportación del argentino, pero el regreso de McKennie, unido al posible sacrificio del mediapunta puro en busca de un equilibrio por recuperar, puede ponerlo en competencia con Alajbegovic por el puesto de extremo izquierdo. O para ganarse la titularidad junto a Chico Conceiçao en caso de pasar al 3-4-2-1, una opción que, según el diario, Spalletti ya está valorando para corregir a la Juventus. No se descarta, sin embargo, que Nico González pueda ser valorado y utilizado también como delantero centro. Como un nueve atípico, sobre todo si Kolo Muani sigue sin ofrecer respuestas lo suficientemente concluyentes.


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  • ¿Y los extremos?

    El 3-4-2-1 tendría como contraindicación la de sacrificar en una posición más centrada, a la espalda del punta, a los muchos extremos ofensivos de la Juventus, desde Conceicao hasta Alajbegovoic, pasando por Zhegrova, a la espera de los regresos de Boga y Yildiz. Acercar a Nico González a la portería tendría una lógica, vistos los escasos números en zona de gol del ataque de la Juventus, pero Spalletti también debe valorar con atención qué valor quitaría de las bandas.

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