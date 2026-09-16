Juventus, Spalletti: «Ojo con el NEC, puede ser una noche incómoda. Quiero a McKennie en el campo. Sobre Carnevali y Conte...»

SOBRE LA ACTITUD DE LA JUVENTUS

"Somos conscientes de que hay cosas que mejorar y hemos analizado en profundidad lo ocurrido, trazando lo que queremos hacer, lo que hay que corregir para que no vuelva a pasar. Probablemente haga falta más solidez para cerrar alguna línea de pase, cuándo hacer bloque de equipo y esperar el error del rival. Aunque la explicación está cada vez menos en la táctica colectiva, ya no es el primer aspecto al que prestar atención cuando surge algún problema, sino que el ritmo mental será importante mañana, la verdadera cualidad que puede hacerte ir más allá de los problemas en el campo. Quien piensa antes, juega antes y defiende antes, lo hace todo antes".





LA PRESIÓN

"Aceptarla es la medicina para aprender a vivir y lo entendí pronto, cuando con diez años iba a ganar dos cosas para la familia después de la escuela - recoge Gazzetta.it -. Imaginaos si me va a afectar ahora que he puesto muchas cosas en orden en mi vida... Lo que sale de una derrota es algo que no puedo controlar y, por tanto, no me interesa. En mi cabeza decido yo a qué pensamiento darle espacio y a cuál no dárselo. A esto no le doy mucho espacio".





LA ALINEACIÓN

"No digo nada sobre la alineación".





LAS EXPECTATIVAS

"Como siempre ocurre, se dice de varios equipos que deben ganar la Europa League. Estar preparados es el único idioma para explicar que se es futbolista de la Juventus".





EL JUEGO Y LOS FUTBOLISTAS

"El juego depende de las microdecisiones de los futbolistas, que deben anticipar situaciones y saber gestionarlas, mañana nos daremos cuenta de ello. La lógica podría sugerir otras cosas, en cambio veremos a cinco rivales arriba esperando el pelotazo: no hay que ir detrás de una lectura correcta, sino de lo que hay en el campo. Es un poco el intento de explicación del tercer gol del Sassuolo, el fútbol está cada vez más lleno de estas cosas, desde fuera no se puede ayudar a quien está dentro, darse cuenta de ello chocándose de frente, como nos ha pasado, da conocimientos reales y verdaderos. Las nuevas reglas arbitrales liberan al fútbol de las estrategias basadas en las pérdidas de tiempo y las simulaciones, pero también son indicaciones hacia el choque físico, no te pitan faltas si no aguantas o si exageras. Mis felicitaciones por ello, salen a la superficie los listillos que se pasan más tiempo en el suelo y demás".





SOBRE CARNEVALI Y CONTE

"El consejero delegado es un hombre de fútbol, experto y equilibrado, y sabe bien qué hacer, es decir, transmitir serenidad al entorno. Soy menos de lo que ha dicho, pero no le decepcionaré y me convertiré en lo que quiere, mejoraré. Para los aficionados, es justo que cada uno dé fuerza a lo que quiere, yo estoy convencido de que tengo que ver con el equipo que considero fuerte desde el principio. Sigo entrenando con la misma determinación".





SOBRE LAS CRÍTICAS

"No me sorprende que después de cuatro jornadas hayan cambiado a dos entrenadores, así que tampoco me sorprende lo que nos acompaña día tras día. Nosotros debemos demostrar que somos la Juventus, todo forma parte de la posición en la que estamos y que nos hemos ganado con el pasado. Mientras se nos dé tiempo y espacio, las energías van en esa dirección, no en hacer cambiar de idea a los demás, a los francotiradores o a quien dice lo que quiere en las redes sociales, quien vomita sus debilidades sobre los demás. Y estamos hablando de una derrota, una".





MCKENNIE Y CAMBIASO

"Tengo que hacer algunas valoraciones. Tenemos dos o tres que no terminarán el partido y no se puede poner a todos juntos, pero yo quiero a McKennie en el campo mañana".





KOOPMEINERS

"Para nosotros es importante, porque siempre esperamos el nivel que conocemos bien. Él tiene el deber de mostrarnos decisiones importantes, le esperamos y no solo en un partido, sino ya en los entrenamientos. Necesitamos estas cosas".