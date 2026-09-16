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Gianluca Minchiotti

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Juventus, Spalletti: «No decepcionaré a Carnevali. ¿Conte? Es justo que los aficionados se expresen. El NEC puede ser incómodo»

Juventus vs NEC Nimega
Juventus
NEC Nimega
Europa League

El entrenador de la Juventus habla antes del debut europeo de la temporada y tres días después de la derrota ante el Sassuolo

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habla en rueda de prensa en la víspera del partido contra el NEC Nijmegen, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Europa League, programado para mañana a las 21:00 en el Allianz Stadium.


SOBRE EL NEC

"Practica un fútbol reconocible, esperamos una propuesta exclusiva por la calidad de sus ideas. Debemos estar preparados, de lo contrario corremos el riesgo de llevarnos una auténtica sorpresa. Tiene una media de dos goles marcados por partido y eso dice mucho del fútbol que quiere proponer. Conocemos a Nuytinck porque estuvo en Udine, pero también está Tadic. Juegan por las bandas con la pierna cambiada para crear situaciones por dentro, luego habrá una presión constante ante la que tendremos que hacernos encontrar con la cabeza a tope, de lo contrario puede convertirse en una noche incómoda".



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  • SOBRE LA ACTITUD DE LA JUVENTUS

    "Somos conscientes de que hay cosas por mejorar y hemos analizado en profundidad lo ocurrido, trazando lo que queremos hacer, lo que hay que corregir para que no vuelva a pasar. Probablemente haga falta más compacidad para cerrar alguna línea de pase, cuándo hacer bloque de equipo y esperar el error del rival. Aunque la explicación está cada vez menos en la táctica colectiva, ya no es el primer aspecto al que prestar atención cuando surge algún problema, sino que el ritmo mental será importante mañana, la verdadera cualidad que puede hacerte ir más allá de los problemas en el campo. Quien piensa antes, juega antes y defiende antes, lo hace todo antes".


    LA PRESIÓN

    "Aceptarla es la medicina para aprender a vivir y lo entendí pronto, cuando con diez años iba a ganarme dos cosas para la familia después de la escuela - recoge Gazzetta.it -. Imaginaos si me altera ahora que he puesto muchas cosas en orden en mi vida... Lo que sale de una derrota es algo que no puedo controlar y, por tanto, no me interesa. En mi cabeza decido yo a qué pensamiento darle espacio y a cuál no. A este no le doy mucho espacio".


    LA ALINEACIÓN

    "No digo nada sobre la alineación".


    LAS EXPECTATIVAS

    "Como siempre ocurre, se dice de varios equipos que deben ganar la Europa League. Estar preparados es el único lenguaje para explicar que se es futbolista de la Juventus".


    EL JUEGO Y LOS FUTBOLISTAS

    "El juego depende de las microdecisiones de los futbolistas, que deben anticipar situaciones y saber gestionarlas, mañana nos daremos cuenta de ello. La lógica podría sugerir otras cosas, en cambio veremos a cinco rivales arriba esperando el pelotazo: no hay que ir detrás de una lectura correcta, sino de lo que hay en el campo. Es un poco el intento de explicación del tercer gol del Sassuolo, el fútbol está cada vez más lleno de estas cosas, desde fuera no se puede ayudar a quien está dentro, conocerlas dándote de bruces con ellas como nos ha pasado a nosotros aporta conocimientos reales y verdaderos. Las nuevas reglas arbitrales liberan al fútbol de las estrategias basadas en las pérdidas de tiempo y en las simulaciones, pero también son indicaciones hacia el duelo físico, no te pitan faltas si no aguantas el choque o si exageras. Les doy mi enhorabuena por esto, salen a la superficie los listillos que se quedan más tiempo en el suelo y demás".


    SOBRE CARNEVALI Y CONTE

    "El consejero delegado es un hombre de fútbol, experimentado y equilibrado, y sabe bien qué hacer, es decir, transmitir serenidad al entorno. Soy menos de lo que ha dicho, pero no le decepcionaré y me convertiré en lo que quiere, mejoraré. Para los aficionados, es justo que cada uno dé fuerza a lo que quiere, yo estoy convencido de que tengo que ver con el equipo que considero fuerte desde el principio. Sigo entrenando con la misma determinación".


    SOBRE LAS CRÍTICAS

    "No me sorprende que después de cuatro jornadas hayan cambiado dos entrenadores, así que tampoco me sorprende lo que nos acompaña día tras día. Nosotros debemos demostrar que somos la Juventus, todo forma parte de la posición en la que estamos y que nos hemos ganado con el pasado. Mientras se nos dé tiempo y espacio, las energías van en esa dirección, no en hacer cambiar de idea a los demás, a los francotiradores o a quien dice lo que quiere en las redes sociales, quien vomita sus debilidades sobre los demás. Y estamos hablando de una derrota, una".


    MCKENNIE Y CAMBIASO

    "Tengo que hacer valoraciones. Tenemos a dos o tres que no acabarán el partido y no pueden estar todos juntos, pero yo quiero a McKennie en el campo mañana".


    KOOPMEINERS

    "Para nosotros es importante, porque siempre esperamos el nivel que conocemos bien. Él tiene el deber de mostrarnos decisiones importantes, lo esperamos y no solo en un partido, sino ya en los entrenamientos. Necesitamos estas cosas".

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