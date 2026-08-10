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Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Spalletti: «Mercado, las mismas ideas que teníamos antes de los amistosos. Contra el Palermo juega Perin»

Juventus
L. Spalletti

Las palabras del técnico de la Juventus en la víspera del amistoso contra el Palermo, programado para mañana en Perth

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habla ante los micrófonos de Sky en la víspera del amistoso con el Palermo, programado para mañana en Perth, Australia, a las 12:00, hora italiana. Entre el campo y el mercado, las palabras del técnico de la Juventus.


Sobre Filippo Inzaghi, entrenador del Palermo, y sobre el Palermo: "Se convertirá en un entrenador top, como lo fue como jugador. Es una persona que sabe aprovechar bien las características para intentar llevarse a casa lo máximo posible. El Palermo tiene muchos jugadores con experiencia en la Serie A, será un partido difícil".

  • «ACTITUD QUE NO QUIERO VOLVER A VER»

    "¿La derrota ante el Inter? Pusimos algo de nuestra parte, en esa actitud que no quiero volver a ver. Lo hemos analizado bien, al estar juntos 24 horas existe la posibilidad de hacerlo: profundizamos en lo que pasó, y aunque el cansancio es mucho espero ver cosas cada vez mejores y que el entendimiento crezca a medida que pase el tiempo".

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  • GATTI

    "Gatti no saldrá de inicio, tiene una sobrecarga. Luego ya se verá con el partido en curso, pero será una decisión pensando en 20 minutos o media hora".


  • MERCADO

    “En el mercado tenemos las mismas ideas que teníamos al principio, también después de estos partidos las ideas son las mismas. Seguimos por nuestro camino”.


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  • Di Gregorio y Perin

    "Di Gregorio hizo paradas meritorias en la primera parte, luego tuvo mala suerte en el segundo gol. Contra el Palermo juega Perin, como estaba previsto. Hicieron una parte cada uno con el Chelsea, luego Di Gregorio 90 minutos contra el Inter y Perin 90 contra el Palermo".


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