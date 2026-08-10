Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habla ante los micrófonos de Sky en la víspera del amistoso con el Palermo, programado para mañana en Perth, Australia, a las 12:00, hora italiana. Entre el campo y el mercado, las palabras del técnico de la Juventus.





Sobre Filippo Inzaghi, entrenador del Palermo, y sobre el Palermo: "Se convertirá en un entrenador top, como lo fue como jugador. Es una persona que sabe aprovechar bien las características para intentar llevarse a casa lo máximo posible. El Palermo tiene muchos jugadores con experiencia en la Serie A, será un partido difícil".