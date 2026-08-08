Juventus, Spalletti: «Inter es más equipo que nosotros. Bien Kolo Muani y Alajbegovic»

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habla ante los micrófonos de Sky Sport tras el derbi de Italia perdido por 2-1 contra el Inter en un amistoso en Perth, en Australia: "Valoro bien a Kolo Muani y Alajbegovic, en el sentido de que, antes de ficharlos, los observé atentamente y los conozco bien. A Alajbegovic ya lo seguía anteriormente Massara, así que son cosas que nos dejan tranquilos. Pero luego tienen que alcanzar una condición, porque llegaron hace tres días y quizá también fue forzarles pedirles que jugaran una parte".