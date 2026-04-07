Juventus: Spalletti ha pedido a Alisson para la portería: cuánto cuesta, su salario y su sustituto en el Liverpool

Recta final del campeonato, con tres equipos en liza por el cuarto puesto: el Como lidera la clasificación con 58 puntos, la Juventus es quinta a un punto y la Roma se encuentra a cuatro puntos de la zona de la Liga de Campeones. Los bianconeri siguen persiguiendo al equipo de Fábregas y, mientras tanto, comienzan a planificar las primeras estrategias de mercado para el verano: entre los nombres incluidos en la lista de los directivos se encuentra también el del portero brasileño del Liverpool Alisson, nacido en 1992 y con un pasado en Italia con la camiseta de la Roma. En caso de que se produzca la salida de Di Gregorio, Alisson es uno de los perfiles que están siguiendo a petición de Luciano Spalletti y que en las últimas semanas también se ha relacionado con el Inter, que probablemente se despida de Sommer al finalizar su contrato.







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