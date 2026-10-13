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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus: Spalletti es injusto consigo mismo y genera dudas en el equipo. Y ante Pisacane ya había «perdido» el día anterior

Juventus
L. Spalletti
F. Pisacane
FEATURES

Las declaraciones y las actitudes del entrenador de la Juventus suscitan no pocas dudas.

¿Qué versión de Luciano Spalletti está entrenando a la Juventus?¿Es la versión inspirada, intuitiva y por momentos genial que llevó al Napoli a conquistar el título de la Serie A en 2023? ¿O es el Spalletti sombrío, inescrutable y cambiante en sus decisiones que vimos al frente de la selección italiana desde la desastrosa Eurocopa de 2024 hasta el naufragio ante Noruega?


Al analizar la comunicación del entrenador de la Juventus, algunas de sus declaraciones de estos días generan dudas sobre la capacidad de Spalletti para gestionar a un equipo y a un entorno que perdieron hace años su identidad ganadora. Empecemos por el tono de algunas de sus palabras tras el partido ante el Cagliari, cuando Spalletti puso especial énfasis en que él y los futbolistas, en esta etapa, no juegan simplemente para ganar partidos, sino que se juegan incluso la carrera, la vida deportiva. Para un equipo y un club que, después de años de cambios bruscos y revoluciones, buscan continuidad y tranquilidad, ese énfasis en la «vida o muerte» deportiva nos pareció excesivo. Y también injusto consigo mismo por parte de Spalletti, cuando dice: «No me juego el resultado de esta noche, sino acabar bien una carrera, porque ya tengo 70 años».


Casi parece que estas palabras tan «definitivas» esconden inseguridad e incertidumbre, como cuando Spalletti declara: «¿Los aficionados sueñan con Conte? No quiero decepcionar a Carnevali e intentaré convertirme en el entrenador que él quiere». Pero ¿en qué sentido «convertirme»? Si Carnevali ha decidido seguir con Spalletti, probablemente sea porque ya considera que es el entrenador que quiere. De lo contrario, lo habría cambiado. Así que la pregunta es: ¿el tono de las declaraciones de Spalletti motiva al equipo o le genera aún más dudas?


  • Spalletti se equivocó con Pisacane

    Un capítulo aparte es el enfrentamiento entre Spalletti y Fabio Pisacane, entrenador del Cagliari. La sensación es que Spalletti, ya desde la víspera, había perdido el duelo verbal a distancia entre ambos, incluso antes de las palabras que dirigió a su colega más joven tras el pitido final. Recordemos que el sábado, 24 horas antes del partido, Pisacane había hablado primero en rueda de prensa y había declarado: «La Juventus no es un equipo perfecto». Desde Turín, también en rueda de prensa, Spalletti respondió: «Pisacane y Giulini se han merecido los puntos que tienen, pero no la victoria del año pasado. Esa no se la merecieron».


    Más allá de las supuestas pérdidas de tiempo del Cagliari, de las que Spalletti, en todo caso, debería haberse quejado al árbitro más que a Pisacane, la sensación es que algo se venía gestando en el ánimo del técnico de Certaldo desde el partido de la temporada pasada, algo que lo puso nervioso en la víspera y que terminó manifestándose en su actitud al final del encuentro. Una actitud sin duda censurable y equivocada, que le ha costado a Spalletti un partido de suspensión por el siguiente motivo: «Por haber adoptado, al término del partido, una actitud provocadora hacia el entrenador del equipo rival que generó un momento de tensión entre los integrantes de ambos banquillos». Pisacane también ha sido suspendido por un partido, por el siguiente motivo: «Por haber, al término del partido, reaccionado al comportamiento provocador del entrenador del equipo rival, alimentando un momento de tensión entre los integrantes de ambos banquillos».


    En resumen, Spalletti provocó y Pisacane reaccionó.


    Volvamos a la pregunta inicial: ¿qué versión de Spalletti está entrenando a la Juventus? O, dicho de otro modo: ¿puede el entrenador de la Juventus permitirse ser suspendido por haber provocado una polémica con el entrenador del Cagliari?




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