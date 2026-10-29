En definitiva, todos los ingredientes apuntan a que las próximas horas y los próximos días serán decisivos para el futuro del entrenador de la Juventus. La propiedad, que eligió a Spalletti y le renovó el contrato, y la directiva, que se encontró con él cuando todo estaba ya decidido, están valorando qué hacer. Tras los numerosos cambios de estos años (de Sarri a Pirlo, de Allegri a Motta y, por último, Tudor y Spalletti), la consigna impuesta por Elkann es «continuidad». Sin embargo, los ingresos por la clasificación para la próxima Champions League son vitales para la Juventus y, si la situación empeora en los próximos partidos, es probable que se produzca otro cambio de entrenador en plena temporada. El partido del domingo en casa contra el Napoli ya podría ser decisivo para Spalletti. Después, antes del parón, llegarán los partidos contra el AZ Alkmaar y la Fiorentina.