Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habló en exclusiva con Sportmediast: "He hecho un recorrido por el alma del fútbol, he entrenado en ciudades que transmiten entusiasmo y quieren soñar. Aquí, en la Juve, siento una gran responsabilidad, hay una historia importante detrás. En cualquier dirección que mires, encuentras Balones de Oro, scudettos y copas en las paredes. Dentro de este club todos quieren volver a ese nivel, pero hay pasos que dar. Hay que volver a partir del fútbol jugado, del carácter del equipo y de un potencial que te permita hacerlo. En los últimos años hemos perdido un poco de terreno en comparación con los demás".
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Juventus, Spalletti: «El nivel de la plantilla ha subido, 9 futbolistas nuevos a pesar de las limitaciones. Yildiz más fuerte que Lautaro y Malen»
CHAMPIONS: 7 PARA 4 PLAZAS
"No quiero ser ni presuntuoso ni poner limitaciones, quiero ser muy realista. En rueda de prensa dije: 'Intentad hacer una clasificación de las primeras 8 posiciones y tendréis que dejar a equipos importantes fuera de los puestos de Champions". Hay 7 equipos de un nivel importante y absoluto, por valor y por el recorrido del que llegan en el campeonato anterior, además del potencial de la plantilla y del importante mercado que han hecho. Por nuestra parte, debemos pensar en mejorar día tras día para acercarnos a unos objetivos que hoy están lejísimos. Debemos esforzarnos cada día en hacer algo diferente, con esfuerzo y buscando estímulos. Solo así se puede aspirar al proceso que lleva a la victoria".
Buen mercado pese a las limitaciones
"No quiero escurrir el bulto ni poner más atención sobre nosotros. El Inter es un equipo fuerte y lo ha demostrado. Está en condiciones de poder volver a ganar después de un mercado correcto para reforzarse. Los demás han llegado desde atrás, mientras ellos estaban ahí mirando tras haber tenido margen para cerrar antes el mercado. Nosotros hemos tenido que entrar en algunos contextos de oportunidad, llevándonos a casa a 9 futbolistas nuevos pese a las limitaciones. Por el nivel de fútbol que han jugado y las ligas de las que proceden, para nuestros nuevos fichajes la adaptación puede resultar fácil. Pueden darnos competencia y calidad".
Yildiz, el más fuerte de la Serie A
«¿Malen? Seguro que es un futbolista que ha despertado la curiosidad de muchos. Más allá de los goles que ha marcado, ataca el espacio 30 veces con fuerza y frecuencia de zancada, es un futbolista fuerte. Luego hay otros muy, muy fuertes. Nosotros tenemos a Yildiz, que en mi opinión es el más fuerte. Lautaro era un chaval cuando entrenaba al Inter, pero ya dejaba ver todas sus cualidades. En el Napoli entrené a Di Lorenzo, es uno de los más fuertes que hay. Nico Paz nos ha mostrado sus cualidades... hay tantos futbolistas fuertes».
Europa League de nivel
"Es una competición de altísimo nivel. La diferencia la marca cuánto consigues crecer y mantenerte a un nivel alto. Antes del parón de la selección jugaremos 9 partidos en 22 días. Hará falta equilibrio y lograr alternar a 22 jugadores para jugar un fútbol de la zona alta de la tabla en la liga y en la Europa League. No será fácil. El settlement agreement de la UEFA no nos permite una plantilla amplísima. Tenemos unas limitaciones que nos han obligado a dejar a 5 jugadores fuera de la lista de la UEFA, ha sido una decisión que no me ha dejado dormir por la noche".
Woltmade debe convertirse en un finalizador
"Sarr completa las características de nuestro centro del campo, va a sustituir esas transiciones a las que Thuram nos había acostumbrado. Sarr combina el juego de posesión y el ataque a la línea defensiva rival con llegadas largas, pero también sabe replegarse para hacer las coberturas. Conoce todos los rincones del campo y los cubre bien. Trae consigo el fútbol de la Premier League, hecho de físico, carrera y velocidad de pensamiento. Dará un nivel más alto a nuestro equipo. ¿Woltemade? Es lo que buscábamos en cuanto a físico. No es exactamente un finalizador, pero quiera o no tiene que llegar a serlo. Debe ser un pivote ofensivo, al que él añadirá el juego de posesión. Es flexible, ligero, suave y eso sorprende con esa estructura física. También ha jugado como centrocampista y sabe trazar líneas de pase, en horizontal y en vertical. Nos dará nuevas soluciones. Es un chico estupendo, sonríe a todo el mundo, es muy bonito estar con él durante los entrenamientos".
CRECIMIENTO DEL NIVEL DE LA PLANTILLA
«El trabajo de los directores ha sido importante, con 9 futbolistas nuevos. Hemos sacado adelante situaciones que el scouting tenía en el punto de mira y nos hemos metido en operaciones de mercado que han surgido en estas semanas. El nivel del equipo ha subido sin duda gracias a todos estos componentes y a este trabajo».
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