Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habla ante los micrófonos de Sky Sport tras la victoria a domicilio ante el AZ, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Europa League: «Estoy muy satisfecho, porque han jugado un partido serio contra un equipo fuerte, un equipo fortísimo. Si no, vuelvo a hablaros del NEC, a todos vosotros, cuando os reíais en nuestra cara porque habíamos ganado al NEC y decíais que era un equipo flojo, de siete puntos, siete puntos. Por eso hay que revisar algunas cosas en cuanto a la consideración, la humildad y el hecho de dar a los demás el valor que merecen, sin tener que presionar siempre necesariamente al equipo», según recoge TuttoJuve.com.
Juventus, Spalletti: «Cinco minutos más y no nos llevábamos la victoria. ¿Han visto al NEC? Tiene 7 puntos»
El técnico de la Juventus añade: «Cuando se gana un partido, ¿es porque los demás eran débiles? Se gana un partido serio, sí, pero esta noche hemos ganado un gran partido jugando un gran fútbol. Luego, en cuanto bajas un poco el nivel, como se ha visto en la Champions League y en la Europa League, los demás siempre lo hacen. Lo que hacen una vez, lo hacen con convicción, con fuerza, y lo repiten con el tiempo. Porque incluso un comportamiento que al principio puede ser dubitativo se convierte en una fortaleza a base de repetirlo. Su fortaleza es precisamente luchar siempre con gran intensidad en las situaciones de juego. Nos quedamos esperando, ya no salíamos con los centrales de los costados: "Voy, no voy, voy, pero no voy"; nos quedábamos a medio camino. Balón a la espalda, gol, balones al área, barullos... Si hubiera durado otros cinco minutos, creo que no nos habríamos llevado la victoria».
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