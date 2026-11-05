El técnico de la Juventus añade: «Cuando se gana un partido, ¿es porque los demás eran débiles? Se gana un partido serio, sí, pero esta noche hemos ganado un gran partido jugando un gran fútbol. Luego, en cuanto bajas un poco el nivel, como se ha visto en la Champions League y en la Europa League, los demás siempre lo hacen. Lo que hacen una vez, lo hacen con convicción, con fuerza, y lo repiten con el tiempo. Porque incluso un comportamiento que al principio puede ser dubitativo se convierte en una fortaleza a base de repetirlo. Su fortaleza es precisamente luchar siempre con gran intensidad en las situaciones de juego. Nos quedamos esperando, ya no salíamos con los centrales de los costados: "Voy, no voy, voy, pero no voy"; nos quedábamos a medio camino. Balón a la espalda, gol, balones al área, barullos... Si hubiera durado otros cinco minutos, creo que no nos habríamos llevado la victoria».