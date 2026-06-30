Juventus y Genoa negocian intensamente para que Jeff Ekhator pase a laJuventus. Si se concreta, el Genoa fichará a David Puczka, lateral que marcó 10 goles la temporada pasada con la Juventus Next Gen. El jugador, del agrado del director deportivo de la Juve (y exjugador del Génova) Marco Ottolini, del nuevo consejero delegado Giovanni Carnevali y del técnico Luciano Spalletti, El joven, nacido en 2006, ha jugado 57 partidos con el Génova y marcado 5 goles. En Turín ven enél unfutbolista con gran margen de crecimiento y pieza clave de un futuro bloque italiano.
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Juventus sigue negociando por Ekhator, quien también interesa al Nápoles
NO HAY ACUERDO PARA EL GENOA
Giovanni Daffara, cedido por la Juventus al Parma, no participará en la operación. El fichaje del portero nacido en 2004 ya está cerrado; esta tarde llegó a Collecchio para someterse a los reconocimientos médicos. La Juventus ha acordado su traspaso al Parma. El portero,que brilló la temporada pasada en la Serie B con el Avellino y alcanzó los play-offs (eliminado por el Catanzaro), ya se sometió a las revisiones médicas en Collecchio. Formado en el Biellese y en la cantera bianconera, ficha por el equipo de Cuesta en un traspaso definitivo de 5 millones de euros, sin opción de recompra. Tras semanas de negociaciones, el acuerdo es oficial: el guardameta está listo para debutar en la Serie A con la camiseta gialloblù.
TAMBIÉN LE GUSTA AL NÁPOLES
Pero la Juve no es el único interesado: Ekhator también gusta al Nápoles, y su director deportivo, Giovanni Manna, ya habló con su homólogo del Génova, Diego López.