La búsqueda de un portero es prioritaria para Giovanni Carnevali, director general de laJuventus. Tras descartarse el fichaje de Alisson Becker —por la ausencia de la Juve en la Liga de Campeones y la negativa del Liverpool—, el club turinés debe empezar de cero. El brasileño era el fichaje prioritario de Spalletti, y su ausencia generó tensiones con el exdirector general Damien Comolli y luego con John Elkann.





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