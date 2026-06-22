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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus sigue moviéndose en el mercado de porteros: ha retomado contactos por Dibu Martínez, vigila de nuevo a Carnesecchi y mantiene la atención sobre el Nápoles, aunque Vicario sigue siendo la primera opción

Juventus
Fichajes
M. Carnesecchi
G. Vicario
Damián Martínez
A. Meret
V. Milinkovic-Savic

La Juventus vuelve a fijarse en el portero del Atalanta, aunque hoy los candidatos más probables son otros.

La búsqueda de un portero es prioritaria para Giovanni Carnevali, director general de laJuventus. Tras descartarse el fichaje de Alisson Becker —por la ausencia de la Juve en la Liga de Campeones y la negativa del Liverpool—, el club turinés debe empezar de cero. El brasileño era el fichaje prioritario de Spalletti, y su ausencia generó tensiones con el exdirector general Damien Comolli y luego con John Elkann.


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  • DE DIBU A NÁPOLES

    Tras la ruptura con Alisson, la Juventus apostó primero por Emiliano «Dibu» Martínez, con quien ya tenía un acuerdo para un contrato de tres años. Sin embargo, dio un paso atrás por su participación en el Mundial y, sobre todo, por la petición del Aston Villa: 15 millones como oferta inicial. La Juventus lo ve excesivo para un jugador de 1992 y, en las últimas horas, ha reanudado los contactos para ficharlo.


    Otra opción es Guglielmo Vicario, guardameta del Tottenham nacido en 1996 y valorado en 18 millones de euros. En Nápoles podría salir uno de los dos: Alex Meret (1997), con contrato hasta 2025, o Vanja Milinkovic-Savic (1997), vinculado hasta 2030. Este último agrada a Spalletti.


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  • CARNESECCHI

    Hoy ha vuelto a surgir el nombre de Marco Carnesecchi, porteronacido en 2000 cuyo contrato con elAtalanta vence en 2028. Es el candidato más difícil de fichar: cuesta al menos 30 millones y el Atalanta no necesita venderlo. Sin embargo, es con quien la Juventus podría planificar un proyecto a más largo plazo.


  • LA BOLSA

    «Dibu» Martínez - 35 %

    Vicario - 30 %

    Milinković-Savić - 15 %

    Meret - 10 %

    Carnesecchi – 5 %