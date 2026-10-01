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Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, Sesko y Hojbjerg con el tesoro del aumento de capital

Juventus
Fichajes
B. Sesko
P. Hoejbjerg

La Juventus apunta a dos golpes importantes entre el ataque y el centro del campo

La próxima ampliación de capital de 250 millones solicitada por el consejo de administración de la Juventus a los accionistas podría acabar aportando, entre enero y el próximo verano, un tesoro de unos 100 millones para poder gastar en el mercado. Una cifra importante, para invertir en futbolistas de total garantía.


Entre ellos, según La Gazzetta dello Sport, ha vuelto a aparecer en el radar de la Juventus el jugador de 31 años Pierre-Emile Hojbjerg. Un viejo objetivo, una mezcla de liderazgo y peso internacional. En el Marsella ya no existe la palabra “intransferible” y la Juventus tiene el atractivo suficiente como para convencer al danés, que también figura en la lista de la Fiorentina. También para el centro del campo, aunque con un perfil diferente por edad y características, está Bakola, de 18 años y del Sassuolo, protegido del consejero delegado Carnevali y ex del Marsella.

  • Reaparece Sesko

    En verano se reactivará la carrera por el delantero: parece difícil la continuidad de Nick Woltemade, incorporado con una cesión simple y por el que en 2025-26 el Newcastle pagó más de 70 millones. Según la Gazzetta, la Juventus vigilará en estos meses la situación de Benjamin Sesko en el Manchester United y de Florian Balogun en el Mónaco: tanto el nueve esloveno como el estadounidense han sido protagonistas de un arranque lento. En la lista también está Brian Brobbey, autor, en cambio, de 3 goles en 5 partidos de la Premier con el Sunderland. La Juventus envió a un emisario a Ámsterdam la semana pasada para verlo en directo contra Alemania: el partido de Brobbey, sin embargo, duró apenas 35 minutos a causa de una lesión.

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