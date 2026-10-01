Juventus, Sesko y Hojbjerg con el tesoro del aumento de capital

La próxima ampliación de capital de 250 millones solicitada por el consejo de administración de la Juventus a los accionistas podría acabar aportando, entre enero y el próximo verano, un tesoro de unos 100 millones para poder gastar en el mercado. Una cifra importante, para invertir en futbolistas de total garantía.





Entre ellos, según La Gazzetta dello Sport, ha vuelto a aparecer en el radar de la Juventus el jugador de 31 años Pierre-Emile Hojbjerg. Un viejo objetivo, una mezcla de liderazgo y peso internacional. En el Marsella ya no existe la palabra “intransferible” y la Juventus tiene el atractivo suficiente como para convencer al danés, que también figura en la lista de la Fiorentina. También para el centro del campo, aunque con un perfil diferente por edad y características, está Bakola, de 18 años y del Sassuolo, protegido del consejero delegado Carnevali y ex del Marsella.