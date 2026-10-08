Juventus, se acerca la renovación de Nico González: la duración y las cifras del nuevo contrato

De descarte a cesión, para luego convertirse en insustituible, hasta renovar su actual contrato, que vence en 2029. Es la parábola de Nico González en la Juventus: para el argentino, nacido en 1998, está en fase de definición la renovación del contrato. Lo escribe Romeo Agresti en Twitter.





Llegado a la Juventus en el verano de 2024 gracias a Cristiano Giuntoli por un importe total de 33 millones entre cesión, compra y bonus, Nico González vivió entre el campo y el banquillo la temporada 2024-25, la del paso de Thiago Motta a Igor Tudor y la clasificación para la Champions League lograda en la última jornada. Para el ex de la Fiorentina, en aquella temporada, 38 partidos y 5 goles, antes de la cesión al Atlético de Madrid decidida por Damien Comolli. En el Atlético de Madrid, a las órdenes de Diego Simeone, Nico jugó una buena temporada, con un balance de 37 partidos y 5 goles, para luego disputar un excelente Mundial con Argentina.