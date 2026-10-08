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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, se acerca la renovación de Nico González: la duración y las cifras del nuevo contrato

Juventus
Nico González
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El argentino pasó de descarte y cesión a jugador indispensable para Spalletti

De descarte a cesión, para luego convertirse en insustituible, hasta renovar su actual contrato, que vence en 2029. Es la parábola de Nico González en la Juventus: para el argentino, nacido en 1998, está en fase de definición la renovación del contrato. Lo escribe Romeo Agresti en Twitter.


Llegado a la Juventus en el verano de 2024 gracias a Cristiano Giuntoli por un importe total de 33 millones entre cesión, compra y bonus, Nico González vivió entre el campo y el banquillo la temporada 2024-25, la del paso de Thiago Motta a Igor Tudor y la clasificación para la Champions League lograda en la última jornada. Para el ex de la Fiorentina, en aquella temporada, 38 partidos y 5 goles, antes de la cesión al Atlético de Madrid decidida por Damien Comolli. En el Atlético de Madrid, a las órdenes de Diego Simeone, Nico jugó una buena temporada, con un balance de 37 partidos y 5 goles, para luego disputar un excelente Mundial con Argentina.

  • EL NUEVO CONTRATO

    Este verano, después de una negociación con el Atlético que se detuvo ante la exigencia de la Juventus de al menos 30 millones por el traspaso a título definitivo, Gonzalez regresó a la Continassa, con el visto bueno de Luciano Spalletti. En pocas semanas, el número 31 se ha impuesto, con sus goles y, sobre todo, con una personalidad ganadora que pocos otros parecen tener en la Juventus actual. Hasta ganarse un puesto en el once titular y una inminente renovación de contrato.


    El nuevo contrato debería llegar hasta 2030, con un aumento del salario desde los actuales 3,6 millones por temporada hasta al menos 4 millones (como McKennie y Locatelli), con la posibilidad de llegar a 4,5 millones (como Douglas Luiz y Koopmeiners).



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