Estas son las palabras de Marelli sobre la revisión del VAR en el minuto 84 del Juve-Sassuolo.





«El brazo izquierdo de Idzes estaba completamente fuera de la línea del cuerpo en el remate de cabeza de Locatelli; había que evaluar si hubo contacto y si era sancionable. Se comprobó que sí hubo contacto con el brazo. Para dejar claro que hubo contacto, mostraron la imagen frontal».





«Había que evaluar si había habido contacto con el brazo, por eso la revisión se alargó tanto. Tras comprobar que Idzes había tocado el balón con el brazo, el contacto es sancionable tanto porque el brazo está por encima de la altura del hombro como porque está completamente fuera de la línea del cuerpo».





Como se ha dicho, la jugada no supuso ningún cambio en el resultado, ya que Locatelli, al lanzarse desde el punto de penalti, se dejó hipnotizar por Muric.