La Juventus ha depositado en la Lega Serie A el contrato para la llegada a título temporal desde el Tottenham del centrocampista senegalés nacido en 2002 Pape Matar Sarr.
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Juventus, Sarr ya es oficial procedente del Tottenham en calidad de cedido: las cifras y las condiciones para la compra
LA FÓRMULA
Sarr pasa del Tottenham a la Juventus en calidad de cedido por una cantidad cercana a los dos millones de eurosmás otros veintisiete por la opción de compra. Una opción de compra que está condicionada a dos factores: la clasificación de la Juventus para la Champions League o la Europa League (no se contempla la Conference League), y el 50% de los partidos disponibles en todas las competiciones de esta temporada, disputados por Sarr.
LAS CIFRAS OFICIALES
La Juventus ha oficializado mediante un comunicado las cifras de la operación Sarr:
Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con el Tottenham Hotspur FC para la adquisición, a título temporal hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Pape Matar Sarr, a cambio de una contraprestación de 2,5 millones de euros, además de gastos accesorios por valor de 0,3 millones de euros.
El acuerdo prevé además la facultad y, al cumplirse determinadas condiciones durante la temporada deportiva 2026/2027, la obligación por parte de la Juventus de adquirir a título definitivo las prestaciones deportivas del jugador. La contraprestación pactada para la eventual adquisición definitiva asciende a 27,5 millones de euros, pagaderos en tres ejercicios.
QUIÉN ES
Nacido en 2002, Pape Matar Sarr cumplirá 24 años a mediados de septiembre. Es senegalés, pero juega en Europa desde hace ya algunos años: primero en Francia y luego en Inglaterra.
Fue el Metz quien lo llevó a Europa desde el Generation Foot en 2020. Allí Sarr creció y en su primera temporada en la Ligue 1 marcó 3 veces en 22 partidos y jugó todavía más en la segunda: 33 veces, con un gol y tres asistencias en su haber.
En el verano de 2022 llegó la llamada del Tottenham, donde inicialmente Sarr encontró poquísimo espacio. En las tres temporadas siguientes, sin embargo, el joven senegalés se convirtió en una pieza importante de los Spurs tanto en la Premier League como en Europa, incluida la carrera que en 2025 llevó a los ingleses a triunfar en la Europa League: allí Pape sumó 13 partidos marcando dos goles.
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