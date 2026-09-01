La Juventus ha oficializado mediante un comunicado las cifras de la operación Sarr:





Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con el Tottenham Hotspur FC para la adquisición, a título temporal hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Pape Matar Sarr, a cambio de una contraprestación de 2,5 millones de euros, además de gastos accesorios por valor de 0,3 millones de euros.





El acuerdo prevé además la facultad y, al cumplirse determinadas condiciones durante la temporada deportiva 2026/2027, la obligación por parte de la Juventus de adquirir a título definitivo las prestaciones deportivas del jugador. La contraprestación pactada para la eventual adquisición definitiva asciende a 27,5 millones de euros, pagaderos en tres ejercicios.