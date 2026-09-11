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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Sarr se entrena con el grupo: será convocado para el partido contra el Sassuolo. Cómo están McKennie y Cambiaso

Juventus
P. Sarr
W. McKennie
A. Cambiaso

El centrocampista senegalés se ha recuperado y se ha entrenado con normalidad junto a sus compañeros

La Juventus sigue entrenándose de cara al partido del domingo por la noche a domicilio contra el Sassuolo en el Mapei Stadium de Reggio Emilia. Las buenas noticias para Luciano Spalletti llegan de la mano de Pape Sarr, que esta mañana en la Continassa completó toda la sesión de entrenamiento con el grupo y que, según Sky Sport, entrará por tanto en la convocatoria para el partido contra el Sassuolo de Alberto Aquilani. El centrocampista senegalés ha dejado atrás algunas leves molestias que arrastraba desde el Tottenham y se ha puesto al día con la preparación respecto al resto de la plantilla.


Weston McKennie y Andrea Cambiaso, en cambio, siguieron trabajando al margen y su recuperación de cara al partido con el Sassuolo es más complicada: para ambos, será decisivo el entrenamiento de mañana. El estadounidense y el carrilero siguen siendo duda para el Sassuolo y podrían reaparecer en el partido del próximo jueves en Europa League contra el Nijmegen.

  • De la larga lista de futbolistas no disponibles por lesión en la Juventus, Sarr, McKennie y Cambiaso son los tres jugadores más cerca de volver. Más largos, y en algunos casos mucho más largos, son los tiempos de recuperación de Ekhator, Cabal, Boga, Yildiz, Thuram y Locatelli.

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