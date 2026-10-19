Saltan chispas en la Juventus. Tras el descalabro en casa ante la Lazio, los trapos sucios se lavaron delante de las cámaras: uno de los líderes del grupo, Gleison Bremer, arremetió contra sus compañeros. Las declaraciones del brasileño tampoco gustaron demasiado a Luciano Spalletti , que le respondió, también ante los periodistas. Esto es lo que pasó.
Juventus, saltan chispas entre Bremer y Spalletti: «La gente se esconde», arremete el defensa. El entrenador: «Está metido hasta el cuello, que hable bien»
Uno de los peores sobre el terreno de juego, pero también uno de los pilares del vestuario, el defensa brasileño había declarado ante los micrófonos de Sky Sport: «¿Si el entrenador no puede llegar a todas partes y nosotros, los jugadores, no ponemos nada de nuestra parte? Tienes razón en lo primero que has dicho: el entrenador da indicaciones, pero al final somos nosotros quienes salimos al campo. Eso sí, somos 11 jugadores más 5 cambios. Yo no puedo cargar con todos; puedo hablar, echar una mano, pero cada uno tiene su carácter y yo solo puedo llegar hasta cierto punto. Hay quien tiene más carácter y quien tiene menos; hay quien oye los silbidos y quizá tiene miedo. Si lo comparas con la Juventus de hace unos años, es diferente, y eso pesa. ¿Si quiero decir que hay alguien a mi lado al que le falta personalidad? Sí, sí, eso he dicho, pero no estoy señalando a los chicos: cada uno tiene su carácter, también hay muchos nuevos y hay quien, cuando las cosas van mal, se esconde un poco».
Pocos minutos después, también en Sky, compareció Spalletti, a quien le trasladaron las duras palabras del exjugador del Torino. Así respondió: «¿Bremer dice que hay quien se esconde ante los pitos? Bremer debe responder y está bien que haga sus análisis, pero él forma parte del partido de esta noche, igual que yo, aunque hoy estuviera en la grada. Él está implicado. Antes de hablar del equipo, cada uno debe hablar de sí mismo. En mi análisis de la gestión que nos ha llevado a jugar el partido de esta noche, primero debo hacerme preguntas y encontrar respuestas. Sería demasiado fácil echar la culpa a otras cosas. ¿Si las palabras de Bremer pueden sacudirnos? Por supuesto que sí, pero entonces yo también puedo decirlo. Bremer tampoco queda al margen de la actuación: está metido hasta el cuello en ella».
Después, en rueda de prensa, añadió:
«Nadie ha salvado la cara ni puede permitirse hablar de los demás. Me alegra que el capitán venga a hablar y dé la cara, pero es fundamental hacer un análisis correcto. Las derrotas no dejan a nadie al margen: nos afectan a todos. Todos tienen mala cara y un nudo en la garganta que luego hay que apartar a codazos. Todos estamos implicados en las derrotas; nadie se ha salvado».
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