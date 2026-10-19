Uno de los peores sobre el terreno de juego, pero también uno de los pilares del vestuario, el defensa brasileño había declarado ante los micrófonos de Sky Sport: «¿Si el entrenador no puede llegar a todas partes y nosotros, los jugadores, no ponemos nada de nuestra parte? Tienes razón en lo primero que has dicho: el entrenador da indicaciones, pero al final somos nosotros quienes salimos al campo. Eso sí, somos 11 jugadores más 5 cambios. Yo no puedo cargar con todos; puedo hablar, echar una mano, pero cada uno tiene su carácter y yo solo puedo llegar hasta cierto punto. Hay quien tiene más carácter y quien tiene menos; hay quien oye los silbidos y quizá tiene miedo. Si lo comparas con la Juventus de hace unos años, es diferente, y eso pesa. ¿Si quiero decir que hay alguien a mi lado al que le falta personalidad? Sí, sí, eso he dicho, pero no estoy señalando a los chicos: cada uno tiene su carácter, también hay muchos nuevos y hay quien, cuando las cosas van mal, se esconde un poco».



