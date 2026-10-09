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cm grafica romano cagliari 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
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Juventus, Romano es el gran objetivo para enero: Carnevali llama a Giulini para adelantarse al Inter

Cagliari
Juventus
Inter Milán

Cagliari, Romano es un talento en pleno despegue: duelo cerrado entre Juventus e Inter por el jugador de la generación de 2006

La Juventus ha movido ficha por Alessandro Romano. Un primer movimiento que marca el inicio de la negociación con el Cagliari por el jugador de 2006: Giovanni Carnevali ha mantenido un par de contactos telefónicos con Tommaso Giulini para pedir información detallada sobre el centrocampista que debutó con la selección italiana con el seleccionador Roberto Mancini.


El plan de la Vecchia Signora está claro: intentar adelantarse a la competencia, italiana y extranjera, en enero. Carneveli quiere llegar antes que el Inter por el jugador y ha expresado al Cagliari su fuerte interés por el ex de la Roma. La Juventus ve en Roma al centrocampista que busca desde hace tiempo, es decir, el que sabe marcar los tiempos del juego con calidad y con márgenes de crecimiento todavía importantes.

  • Línea del Cagliari

    Lo quería media Italia tras la gran temporada, a nivel personal, con el Spezia, pero al final fue el Cagliari el que estuvo acertado al asegurarse a Romano por 6,5 millones de euros más bonus. Una intuición ganadora que le ha dado al Cagliari un patrimonio técnico y económico que Giulini y Pisacane quieren poner en valor al máximo. La idea del propietario del club sardo sería empezar a escuchar posibles ofertas por Romano solo a partir del próximo verano, mientras que la Juventus quiere adelantar el golpe en enero y prepara un cheque de 23/25 millones de euros. ¿Bastarán? Probablemente no, pero la Juventus va en serio y quiere llegar hasta el final.

  • EL INTER PARA JUNIO

    El Inter ha sido el primer equipo italiano en contactar con el Cagliari y con el agente del jugador para tener un informe completo sobre Romano y sobre las posibles condiciones de salida: el interés del Inter es absolutamente concreto, pero con vistas a la próxima temporada. Baccin y el equipo de mercado del Inter quieren entender primero cuál será el futuro de Calhanoglu y Stankovic antes de lanzarse a por Romano. En los últimos días, el nombre de Romano también ha sido vinculado con el Milan, pero, a día de hoy, el club milanista no ha iniciado ningún tipo de conversación con el entorno del centrocampista italiano: el perfil gusta sin duda, pero el Diavolo está valorando una larga lista de perfiles útiles para reforzar la batería de centrocampistas.

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