Juventus, Romano es el gran objetivo para enero: Carnevali llama a Giulini para adelantarse al Inter

La Juventus ha movido ficha por Alessandro Romano. Un primer movimiento que marca el inicio de la negociación con el Cagliari por el jugador de 2006: Giovanni Carnevali ha mantenido un par de contactos telefónicos con Tommaso Giulini para pedir información detallada sobre el centrocampista que debutó con la selección italiana con el seleccionador Roberto Mancini.





El plan de la Vecchia Signora está claro: intentar adelantarse a la competencia, italiana y extranjera, en enero. Carneveli quiere llegar antes que el Inter por el jugador y ha expresado al Cagliari su fuerte interés por el ex de la Roma. La Juventus ve en Roma al centrocampista que busca desde hace tiempo, es decir, el que sabe marcar los tiempos del juego con calidad y con márgenes de crecimiento todavía importantes.