Juventus, registrada la plusvalía de Alberto Costa al Porto: operación separada de Joao Mario

Las operaciones protagonizadas por Joao Mario (fichado por la Juventus) y Alberto Costa (traspasado al Oporto) son dos operaciones distintas e independientes que han generado plusvalías para los clubes implicados en sus respectivos balances.
Así lo ha establecido el club bianconero que, en su informe semestral consolidado a 31 de diciembre de 2025, cuyos documentos han sido consultados por los compañeros de Calcio&Finanza, ha proporcionado precisiones sobre los negocios con el club luso y la decisión tomada para los traspasos mencionados anteriormente.