Llueve sobre mojado en la Juventus con las lesiones de Zeki Celik y Nico Gonzalez, las dos últimas de una lista larguísima. Las pruebas diagnósticas, realizadas en el J|medical, revelaron una lesión de bajo grado en el bíceps femoral izquierdo de Celik y una lesión de bajo grado en el sóleo derecho de Nico Gonzalez. Apenas estamos a finales de octubre y aún quedan más de siete meses de temporada, pero por la enfermería de la Juventus ya han pasado nada menos que 16 jugadores por distintos motivos. Los casos van desde lesiones muy graves, como las de Kamil Grabara y Manuel Locatelli, hasta simples episodios de fatiga muscular, como los de McKennie y Sarr, con una amplia variedad de casos y grados de gravedad entre ambos extremos.



