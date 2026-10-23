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Yildiz JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, récord de lesiones: nada menos que 16 jugadores en la enfermería, la lista y las causas

Juventus
Serie A
Nico González
M. Celik

Llueve sobre mojado en la Juventus: otras dos bajas en un inicio de temporada complicadísimo.

Llueve sobre mojado en la Juventus con las lesiones de Zeki Celik y Nico Gonzalez, las dos últimas de una lista larguísima. Las pruebas diagnósticas, realizadas en el J|medical, revelaron una lesión de bajo grado en el bíceps femoral izquierdo de Celik y una lesión de bajo grado en el sóleo derecho de Nico Gonzalez. Apenas estamos a finales de octubre y aún quedan más de siete meses de temporada, pero por la enfermería de la Juventus ya han pasado nada menos que 16 jugadores por distintos motivos. Los casos van desde lesiones muy graves, como las de Kamil Grabara y Manuel Locatelli, hasta simples episodios de fatiga muscular, como los de McKennie y Sarr, con una amplia variedad de casos y grados de gravedad entre ambos extremos.


  • LAS CAUSAS

    Las causas de esta larga lista de lesiones son diversas: van desde lesiones traumáticas (por ejemplo, las de Yildiz y Conceicao) hasta problemas musculares previos y, por último, pequeñas molestias que vienen de otras experiencias (Sarr). Pero, haciendo balance, quizá se pueda encontrar un hilo conductor. Una de las causas de que la Juventus haya sido, en los últimos años, el equipo con más futbolistas lesionados de media de toda la Serie A, hasta alcanzar el récord de esta temporada, podría estar también en los continuos cambios que se han producido en la Continassa.

  • ¿CUÁNTOS CAMBIOS ENTRE LOS PREPARADORES FÍSICOS?

    Porque, igual que en la cúpula se han sucedido Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli y Carnevali, y en el banquillo Allegri, Sarri, Pirlo, de nuevo Allegri, Motta, Tudor y Spalletti, también el puesto de preparador físico de la Juventus ha atravesado una etapa convulsa de cambios constantes. Tras los cinco años de Simone Folletti entre 2014 y 2019, desde 2019 hasta hoy se han sucedido Losi, Ranzato, Bertelli, de nuevo Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci y, ahora, Sinatti. Cambios constantes que, desde luego, no ayudan.

  • LA LISTA

    Jérémie Boga – lesión muscular

    Juan Cabal – lesión muscular

    Andrea Cambiaso – esguince de tobillo

    Zeki Celik - lesión muscular

    Francisco Conceicao - luxación de hombro

    Jeff Ekhator – doble lesión muscular

    Federico Gatti - problemas en el tobillo

    Nico Gonzalez - lesión muscular

    Kamil Grabara – ligamento cruzado

    Randal Kolo Muani – fractura de un dedo de la mano

    Manuel Locatelli – menisco

    Weston McKennie - fatiga muscular

    Arek Milik - problema muscular

    Pape Sarr - fatiga muscular, retraso en la preparación

    Khéphren Thuram – condropatía rotuliana

    Kenan Yildiz – fractura del quinto metatarsiano



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