Federico Gatti puede dejar la Juventus. Según escribe Alfredo Pedullà el central ex del Frosinone es una primera opción del Oporto, que ha hecho un primer intento, rechazado de inmediato por Carnevali. La fórmula, cesión con opción de compra, no gusta a la Juventus. No se descartan nuevas propuestas de aquí al sábado 5 de septiembre, cuando cerrará el mercado en Portugal. El número 4 ha entendido que con Spalletti las opciones de jugar son limitadas, por eso querría reunirse con Farioli. Probar una experiencia en el extranjero, para volver también a la carrera por la selección italiana.