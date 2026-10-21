Juventus: quién es y cómo juega Davide Marchisio, el hijo de Claudio que marca goles como su padre

En la Premier League International Cup, el equipo sub-23 de la Juventus empató 1-1 a domicilio ante el Southampton. El empate llegó gracias a una genialidad de Davide Marchisio: en el minuto 68, el hijo de Davide recibió el balón en tres cuartos de campo, avanzó con él y, desde el límite del aire de penalti, lanzó un potente y preciso disparo con la derecha que entró por la escuadra.





Nacido en 2009, Davide Marchisio también es centrocampista. Puede jugar como mediocentro, interior y volante, tiene 17 años y está oficialmente bajo contrato por dos años con la Juventus desde el pasado septiembre. En la Juventus desde siempre, entró en sus categorías inferiores a muy temprana edad y con esta camiseta ya ganó el Scudetto sub-16. Desde este año juega con el equipo sub-18 y ya ha marcado tres goles. Spalletti también lo ha incorporado al grupo del primer equipo: le hizo participar en algunos entrenamientos y lo alineó en el amistoso contra el Cremonese, disputado durante el último parón de selecciones.