De tal palo, tal astilla. En las últimas horas ha destacado con la camiseta de la Juventus Davide Marchisio, hijo de Claudio, emblema y excapitán de la Juventus. En las redes sociales se ha hecho viral un golazo del joven que, ante el Southampton, marcó un tanto espectacular con un gran disparo desde lejos, una acción técnica que recordó a muchos algunas de las mejores proezas de su padre.
Juventus: quién es y cómo juega Davide Marchisio, el hijo de Claudio que marca goles como su padre
En la Premier League International Cup, el equipo sub-23 de la Juventus empató 1-1 a domicilio ante el Southampton. El empate llegó gracias a una genialidad de Davide Marchisio: en el minuto 68, el hijo de Davide recibió el balón en tres cuartos de campo, avanzó con él y, desde el límite del aire de penalti, lanzó un potente y preciso disparo con la derecha que entró por la escuadra.
Nacido en 2009, Davide Marchisio también es centrocampista. Puede jugar como mediocentro, interior y volante, tiene 17 años y está oficialmente bajo contrato por dos años con la Juventus desde el pasado septiembre. En la Juventus desde siempre, entró en sus categorías inferiores a muy temprana edad y con esta camiseta ya ganó el Scudetto sub-16. Desde este año juega con el equipo sub-18 y ya ha marcado tres goles. Spalletti también lo ha incorporado al grupo del primer equipo: le hizo participar en algunos entrenamientos y lo alineó en el amistoso contra el Cremonese, disputado durante el último parón de selecciones.
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