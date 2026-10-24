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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus: qué hay detrás de las palabras de Carnevali sobre el futuro de Spalletti en el banquillo

Juventus
L. Spalletti
Fichajes
Serie A

La postura del club sobre la situación del entrenador de la Juventus

Entre la dura derrota en la liga ante la Lazio y el 2-2 contra el Rennes en la Europa League, Giovanni Carnevali intervino para hablar de Luciano Spalletti en estos términos: «El entrenador sigue siendo el de siempre, sabe que tiene que trabajar. El puesto está en juego, pero eso forma parte de estar en un club como la Juve, donde, si disputas dos partidos sin jugar bien, se habla de cambios. Pero sabemos lo que tenemos que hacer y él está trabajando en los puntos débiles».


En parte defensa de oficio y en parte advertencia, las palabras del consejero delegado de la Juventus dejan entrever el punto de vista y, por tanto, la estrategia de las altas esferas del club respecto al entrenador. La consigna que se repite desde hace meses en la Continassa, casi como un mantra, es una sola: continuidad. Una instrucción precisa que llega directamente de John Elkann, escarmentado por los muchos, demasiados, cambios realizados en los últimos años, tanto en la directiva como en el banquillo. La llegada de Carnevali y Massara se concibió y preparó con ese objetivo: dar continuidad al club durante los próximos años. Y lo mismo ocurre con la renovación de Spalletti por dos años, que el propio Elkann quiso antes incluso de la llegada de Carnevali.


  • LA CONFIANZA

    La intención de la Juventus, por tanto, es continuar con Spalletti, incluso después de un inicio de temporada tan difícil y complicado que probablemente nadie, ni siquiera en la Continassa, esperaba, entre derrotas, un número increíble de lesiones y muchas polémicas, también internas. La idea de la Juventus, de Elkann y de Carnevali, es seguir dando crédito y confianza a Spalletti. Al menos hasta el final de esta temporada, para después analizar la situación con más calma, una vez que todo se haya asentado, y quizá con la clasificación para la próxima Champions en el bolsillo. En este sentido, no es ningún secreto que, para Carnevali, Spalletti probablemente no sea el entrenador ideal y que el consejero delegado estaría pensando en otros perfiles para el futuro de la Juve, con Simone Inzaghi al frente de la lista.


  • EL AVISO

    Por ahora, se sigue adelante con Spalletti, pero con un aviso a navegantes: «el banquillo de la Juventus quema». Eso significa que, si hay más tropiezos, también podrían ponerse en duda las certezas ligadas a la consigna «continuidad». Lecce, Genoa, Napoli, AZ Alkmaar y Fiorentina representan la paradoja de esta Juventus: el futuro de Spalletti está garantizado por ahora por la confianza del club y el contrato, pero si los cinco partidos antes del parón salieran mal, todo podría volver a ponerse en duda. Y rápidamente.


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