Entre la dura derrota en la liga ante la Lazio y el 2-2 contra el Rennes en la Europa League, Giovanni Carnevali intervino para hablar de Luciano Spalletti en estos términos: «El entrenador sigue siendo el de siempre, sabe que tiene que trabajar. El puesto está en juego, pero eso forma parte de estar en un club como la Juve, donde, si disputas dos partidos sin jugar bien, se habla de cambios. Pero sabemos lo que tenemos que hacer y él está trabajando en los puntos débiles».





En parte defensa de oficio y en parte advertencia, las palabras del consejero delegado de la Juventus dejan entrever el punto de vista y, por tanto, la estrategia de las altas esferas del club respecto al entrenador. La consigna que se repite desde hace meses en la Continassa, casi como un mantra, es una sola: continuidad. Una instrucción precisa que llega directamente de John Elkann, escarmentado por los muchos, demasiados, cambios realizados en los últimos años, tanto en la directiva como en el banquillo. La llegada de Carnevali y Massara se concibió y preparó con ese objetivo: dar continuidad al club durante los próximos años. Y lo mismo ocurre con la renovación de Spalletti por dos años, que el propio Elkann quiso antes incluso de la llegada de Carnevali.



