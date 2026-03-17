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CM grafica Juventus Adzic 2025 26 Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, ¿qué ha sido de Adzic?: ya fuera de la rotación, se baraja su cesión, pero sin los riesgos que supuso el caso de Huijsen

A Spalletti le gusta el talento montenegrino, pero ha caído en el olvido: ¿cuál será su futuro?

Podría haber sido su temporada, pero hasta ahora no lo ha sido. Para Vasilije Adzic, nacido en 2006, tras una temporada 2024-25 con 9 partidos en el primer equipo de la Juventus y 10 partidos y 4 goles con el Next Gen, la 2025-26 podía ser el año decisivo. Para ganarse un puesto habitual en el primer equipo y demostrar sus indudables cualidades técnicas. 

Por diversas razones, tanto individuales como relacionadas con la accidentada temporada de la Vecchia Signora, por el momento no ha sido así. Y de cara al futuro, podría incluso producirse una separación de caminos entre el talento montenegrino y el club bianconero, aunque no de forma definitiva.

  • LA ILUSIÓN CON TUDOR

    Pero vayamos por partes, porque el inicio de temporada había sido prometedor, con ese gol en el último suspiro que había permitido a la Juve vencer al Inter por 4-3 en el derbi de Italia de la primera vuelta. Con Igor Tudor en el banquillo, en esa fase de la temporada, Adzic había tenido oportunidades y minutos de juego también contra el Verona y el Atalanta en la liga, y contra el Dortmund y el Villarreal en la Liga de Campeones. Luego, con la crisis de resultados, el técnico croata lo había dejado fuera en sus últimos cuatro partidos en Turín. Y lo mismo había hecho Brambilla durante su interinidad, que coincidió con el partido contra el Udinese.

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  • EL COMIENZO CON SPALLETTI

    En la etapa de Luciano Spalletti, Adzic ha vivido altibajos. Tras una fase inicial con pocos minutos pero bastante constante (Cremonese y Torino en la liga, Sporting, Bodo y Pafos en la Champions), el número 17 encadenó una racha de seis partidos en el banquillo en la Serie A sin disputar ni un solo minuto (Fiorentina, Cagliari, Nápoles, Bolonia, Roma y Pisa), alternando titularidades y suplencias en la Champions (Benfica y el partido de ida contra el Galatasaray en el banquillo, Mónaco y el partido de vuelta contra los turcos en el campo).

    En la siguiente fase, su participación aumentó ligeramente, con minutos en el campo contra el Lecce, el Sassuolo, el Cremonese y el Cagliari en la liga, para acabar luego en el olvido. 

  • FUERA DE LAS ROTACIONES

    En los últimos ocho partidos de liga, Adzic solo ha jugado 7 minutos, en la dura derrota en casa ante el Como, y se ha quedado en el banquillo durante los 90 minutos contra el Nápoles, el Parma, la Lazio, el Inter, la Roma, el Pisa y el Udinese. Esta etapa ha coincidido con el momento en que Spalletti, tras una fase inicial de pruebas y cambios, ha elegido a sus jugadores, a sus titulares. Y los primeros suplentes, entre los que ahora destaca sobre todo Jeremie Boga, seguido de Teun Koopmeiners y Fabio Miretti. En este contexto, Adzic (17 partidos disputados en total esta temporada, 348 minutos en el campo y 1 gol) ha desaparecido por completo de la rotación.

  • ¿UN FUTURO LEJANO DE LA JUVENTUD?

    Spalletti valora las cualidades técnicas de Adzic y, en enero, lo descartó públicamente del mercado con palabras contundentes: «Adzic no se toca, tiene un disparo increíble y unas cualidades técnicas poco comunes, es un tesoro escondido». Lo que menos le gusta a Spalletti son los lapsos de memoria del montenegrino desde el punto de vista táctico y cierta ligereza a la hora de manejar (y perder) balones en zonas clave del campo. Fruto de la falta de atención y, obviamente, de la inexperiencia, porque no olvidemos que Adzic aún no ha cumplido los 20 años (el 12 de mayo).

    Por estos motivos, no hay que descartar que la Juventus pueda decidir ceder al jugador la próxima temporada, para que crezca y juegue con regularidad. Algo que, por cierto, ya le había aconsejado hacer este mismo año su famoso compatriota, y presidente de la Federación de Fútbol de Montenegro, Dejan Savicevic. Por el contrario, hay que descartar una venta definitiva, a menos que sea Adzic quien se empeñe en ello (y, por el momento, no hay indicios de ello). La Juve quiere evitar a toda costa nuevos casos como el de Huijsen: Adzic es un activo técnico en el que el club y el entrenador creen, solo necesita crecer

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