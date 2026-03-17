Juventus, ¿qué ha sido de Adzic?: ya fuera de la rotación, se baraja su cesión, pero sin los riesgos que supuso el caso de Huijsen

Podría haber sido su temporada, pero hasta ahora no lo ha sido. Para Vasilije Adzic, nacido en 2006, tras una temporada 2024-25 con 9 partidos en el primer equipo de la Juventus y 10 partidos y 4 goles con el Next Gen, la 2025-26 podía ser el año decisivo. Para ganarse un puesto habitual en el primer equipo y demostrar sus indudables cualidades técnicas.
Por diversas razones, tanto individuales como relacionadas con la accidentada temporada de la Vecchia Signora, por el momento no ha sido así. Y de cara al futuro, podría incluso producirse una separación de caminos entre el talento montenegrino y el club bianconero, aunque no de forma definitiva.