Juventus, ¿qué falta en el mercado? Entre Suzuki, Lucumí y el sustituto de Vlahovic: el análisis línea por línea

A tres semanas y media del cierre del mercado, analizamos línea por línea la plantilla de la Juventus, intentando entender dónde están las carencias más grandes, tanto a nivel numérico como de calidad.





Como premisa, recordamos cuáles han sido hasta este momento los movimientos del mercado de la Juventus, tanto de llegadas como de salidas.





FICHAJES: Ekhator (d, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (d, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (d, Paris Saint-Germain).





SALIDAS: Vlahovic (d, libre), Kostic (c, libre), Openda (d, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (c, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)







