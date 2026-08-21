Juventus, problema con David: ha dicho no al Hull City

En la Juventus el mercado de fichajes en cuanto a llegadas sigue inevitablemente ligado a las salidas. Para poder seguir interviniendo en el mercado, el club debe primero liberar espacio en la plantilla y en el balance, empezando por Jonathan David.





Según informa Tuttosport, el delantero canadiense ha rechazado el acercamiento del Hull City y, por el momento, sigue en una especie de limbo: no entra en los planes técnicos de la Juventus, pero todavía no se registran vías especialmente concretas para su salida.





Una situación que presenta similitudes con la del centro del campo. Kessié sigue a la espera, pero antes de avanzar la Juventus debe lograr colocar al menos a dos jugadores de la demarcación. El primer nombre es el de Arthur, para el que se avanza con rapidez hacia la rescisión del contrato: solo quedan por definirse los últimos detalles.



