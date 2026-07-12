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Parma Calcio 1913 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, primera oferta al Parma por Pellegrino: los detalles

Juventus
Fichajes
M. Pellegrino
Parma Calcio 1913

El club bianconero busca fichar un delantero para Spalletti.

Mientras se define el futuro de Randal Kolo Muani y de Vlahovic, la Juventus busca fichar otro delantero para Luciano Spalletti, además de Jeff Ekhator, y aguarda saber qué pasará con David, Openda, Zhegrova y Milik.


Según Tuttosport, el primero en llegar podría ser Mateo Pellegrino, del Parma, club con el que la Juve mantiene excelentes relaciones y que se muestra abierto a la cesión. El club turinés está decidido a ficharlo cuanto antes, mientras el jugador prioriza la oferta bianconera pese al interés de equipos de la Premier League y la Liga.


  • Según Tuttosport, la Juventus ofreció al Parma un préstamo de un año con obligación de compra de 30 millones si el club quedaentre los diez primeros de la Serie A. El Parma lo rechazó: necesita el dinero ya para fichar un sustituto.


    El club emiliano lo vendería por unos 30 millones en traspaso directo o, en su defecto, mediante una cesión mucho más costosa. Ambas partes, según el diario, están cerca de un acuerdo y seguirán negociando en las próximas horas.


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