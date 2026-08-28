Juventus, por Zhegrova está la Lazio: la fórmula que gusta a todos

Para el carril derecho del ataque, la Lazio también mira a la Juventus. Según La Gazzetta dello Sport, el nombre que encabeza las valoraciones es el de Edon Zhegrova, señalado como posible alternativa a Gustav Isaksen y, llegado el caso, como solución en la banda opuesta para Mattia Zaccagni.





La operación podría plantearse con la fórmula de la cesión sin obligación de compra, una solución que ya habría encontrado el visto bueno de la Juventus. Lo que también hace que la operación sea compatible con los parámetros de la Lazio es el salario del kosovar de 27 años, situado en torno a los 2,5 millones de euros.



