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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, por Zhegrova está la Lazio: la fórmula que gusta a todos

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E. Zhegrova

El extremo kosovar, objetivo del Lazio: la Juventus abre

Para el carril derecho del ataque, la Lazio también mira a la Juventus. Según La Gazzetta dello Sport, el nombre que encabeza las valoraciones es el de Edon Zhegrova, señalado como posible alternativa a Gustav Isaksen y, llegado el caso, como solución en la banda opuesta para Mattia Zaccagni.


La operación podría plantearse con la fórmula de la cesión sin obligación de compra, una solución que ya habría encontrado el visto bueno de la Juventus. Lo que también hace que la operación sea compatible con los parámetros de la Lazio es el salario del kosovar de 27 años, situado en torno a los 2,5 millones de euros.


  • Primero, una salida para la Lazio

    Zhegrova, zurdo natural y hábil en el uno contra uno, podría representar así una pieza más para completar la parcela ofensiva. Su posible llegada podría coincidir con el último refuerzo en ataque, también a la luz de la creciente competencia en torno a Harder.


    Además, lo que empuja hacia el perfil del extremo kosovar es el conocimiento ya adquirido del fútbol italiano: 20 apariciones la pasada temporada, incluida la del domingo en Frosinone, en la primera jornada de liga, cuando entró en la segunda parte en lugar de Conceicao. La Lazio, por tanto, se mantiene a la expectativa. Antes de lanzarse definitivamente a por Zhegrova, sin embargo, el club biancoceleste deberá concretar una salida en ataque. Una vez liberado espacio en la parcela ofensiva, podrá lanzarse a por el extremo de la Juventus.

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