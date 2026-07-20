La Juventus no ha puesto a Pierre Kalulu en el mercado, pero podría traspasarlo si llega una buena oferta. Según Tuttosport, el exjugador del Milan, uno de los mejores futbolistas bianconeri la pasada temporada, podría salir por 50 millones de euros, precio fijado para los clubes de la Premier League que ya han mostrado interés.
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Juventus pide 50 millones de euros por Pierre Kalulu
PRIORIDAD: LAS MARCHAS DE THURAM Y BREMER
La llegada sorpresa de Celik, arrebatado a la Roma —que estaba a punto de renovarle—, no implica deshacerse de Kalulu, pero la Juventus necesita liquidez para dar a Spalletti los refuerzos que pide. Debe vender para comprar: varios jugadores están con las maletas hechas, aunque aún sin destino confirmado. Antes de escuchar ofertas por Kalulu, la Juve quiere saber si puede vender a Bremer y, sobre todo, a Thuram, quien está lesionado. Si esas salidas se estancan, la directiva deberá obtener liquidez con el exjugador del Milan, que con la camiseta bianconera suma 3 goles y 8 asistencias en 92 partidos.
¿Cuánto ha costado Kalulu?
En junio de 2025 la Juventus compró a Kalulu al Milan por 14,3 millones de euros, más 0,3 millones en gastos y un bonus de hasta 3 millones. El jugador firmó hasta 2029 y cobra 2,4 millones netos por temporada, más primas. Su coste anual, entre salario y amortización, es de 6,72 millones. Venderlo por 50 millones generaría una importante plusvalía.
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