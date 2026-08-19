"Ahora estamos en fase de construcción, pero la ambición de la Juventus es siempre la de ganar". John Elkann, después de asistir al amistoso ganado por el primer equipo contra la Next Gen por 2-0 en 45', sentado en el banquillo al lado de Luciano Spalletti, señala el objetivo de la temporada. La Juventus en el último campeonato acabó sexta y no gana el Scudetto desde 2020, pero el objetivo de este club y de este equipo debe ser siempre el de ganar. El mensaje es que no se puede uno conformar con el cuarto puesto, que puede ser el objetivo mínimo para las arcas del club, pero no para las ambiciones de la Juventus (directiva-entrenador-equipo) y de sus aficionados. Traducido aún más: una gran responsabilidad sobre todo para Spalletti, porque los nuevos directivos, recién llegados, tienen que construir, mientras que el entrenador este año está llamado a ganar.
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Juventus, para Spalletti se acabó el margen: tiene que ganar. Los goles de Openda y Adzic y la sombra de Conte
En otras palabras, más allá de las palabras de Elkann, es evidente que para Spalletti se ha agotado el crédito de la primera temporada iniciada sobre la marcha.El pésimo resultado final de la pasada temporada no le fue imputado porque su Juventus, teniendo en cuenta solo los puntos sumados desde su llegada en sustitución de Tudor, se habría clasificado para la Champions. Las responsabilidades de la fallida temporada 2025-26 fueron atribuidas por completo a Comolli y a algunos jugadores. Y no al técnico toscano, a pesar de la manera en que se dilapidó aquella pequeña ventaja que la Juventus tenía en la zona Champions sobre sus perseguidoras hasta pocas jornadas antes del final del campeonato.
A partir de ahora se pasa página. Al margen de la falta de confirmación de Vlahovic y de la no llegada de un portero con experiencia (Alisson o el Dibu Martínez), Spalletti ha recibido del mercado los refuerzos que pidió: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator y la continuidad de Boga. Y todavía podría llegar alguien más de aquí al 1 de septiembre, entre el centro del campo y el ataque. Además, el club está intentando complacer a Spalletti también en el mercado de salidas, con las marchas de Openda y Adzic (curiosamente ambos marcaron en el primer partido oficial de la temporada con sus respectivos nuevos equipos, Lyon y Sassuolo), además de Rouhi, y con las negociaciones, nada fáciles, para dar salida a Di Gregorio, a un defensa entre Rugani y Cabal, a un centrocampista entre Miretti y Koopmeiners (además del descarte de Arthur), y al menos a dos entre Nico Gonzalez, David, Milik y Zhegrova. Además, la directiva está siguiendo la línea de Spalletti al intentar dar confianza al recuperado Douglas Luiz.
Desde las 18:30 del domingo, en Frosinone, empezará a jugar la primera verdadera Juventus al 100% de Spalletti, que ya no tendrá margen de error. En caso de falso arranque, apostamos a que la sombra de Antonio Conte no tardaría mucho en planear alrededor del banquillo de la Juventus.
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