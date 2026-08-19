A partir de ahora se pasa página. Al margen de la falta de confirmación de Vlahovic y de la no llegada de un portero con experiencia (Alisson o el Dibu Martínez), Spalletti ha recibido del mercado los refuerzos que pidió: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator y la continuidad de Boga. Y todavía podría llegar alguien más de aquí al 1 de septiembre, entre el centro del campo y el ataque. Además, el club está intentando complacer a Spalletti también en el mercado de salidas, con las marchas de Openda y Adzic (curiosamente ambos marcaron en el primer partido oficial de la temporada con sus respectivos nuevos equipos, Lyon y Sassuolo), además de Rouhi, y con las negociaciones, nada fáciles, para dar salida a Di Gregorio, a un defensa entre Rugani y Cabal, a un centrocampista entre Miretti y Koopmeiners (además del descarte de Arthur), y al menos a dos entre Nico Gonzalez, David, Milik y Zhegrova. Además, la directiva está siguiendo la línea de Spalletti al intentar dar confianza al recuperado Douglas Luiz.





Desde las 18:30 del domingo, en Frosinone, empezará a jugar la primera verdadera Juventus al 100% de Spalletti, que ya no tendrá margen de error. En caso de falso arranque, apostamos a que la sombra de Antonio Conte no tardaría mucho en planear alrededor del banquillo de la Juventus.







