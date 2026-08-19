"Ahora estamos en fase de construcción, pero la ambición de la Juventus siempre es ganar". John Elkann, después de presenciar el amistoso ganado por el primer equipo ante la Next Gen por 2-0 en 45 minutos, sentado en el banquillo junto a Luciano Spalletti, señala el objetivo de la temporada. La Juventus en el último campeonato terminó sexta y no gana el Scudetto desde 2020, pero el objetivo de este club y de este equipo debe ser siempre ganar. El mensaje es que no se puede uno conformar con el cuarto puesto, que puede ser el objetivo mínimo para las arcas del club pero no para las ambiciones de la Juventus (dirigencia-entrenador-equipo) y de sus aficionados. Traducido aún más: una gran responsabilidad sobre todo para Spalletti, porque los nuevos directivos, recién llegados, tienen que construir, mientras que el entrenador este año está llamado a ganar.
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Juventus, para Spalletti se acabaron los bonus: tiene que ganar. Los goles de Openda y Adzic y la sombra de Conte
En otras palabras, más allá de las palabras de Elkann, es evidente que para Spalletti se ha agotado el crédito de la primera temporada iniciada con el curso ya en marcha.El pésimo resultado final de la pasada temporada no le fue atribuido porque su Juventus, teniendo en cuenta solo los puntos sumados desde su llegada en sustitución de Tudor, se habría clasificado para la Champions. Las responsabilidades de la desastrosa temporada 2025-26 fueron cargadas por completo a Comolli y a algunos jugadores. Y no al técnico toscano, pese a la manera en que se dilapidó esa pequeña ventaja que la Juventus tenía en la zona Champions sobre sus perseguidores hasta pocas jornadas antes del final del campeonato.
A partir de ahora se pasa página. Aparte de la falta de confirmación de Vlahovic y la no llegada de un portero con experiencia (Alisson o el Dibu Martínez), Spalletti ha recibido del mercado los refuerzos que pidió: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator y la confirmación de Boga. Y aún podría llegar alguien más de aquí al 1 de septiembre, entre el centro del campo y el ataque. Además, el club está intentando complacer a Spalletti también en el mercado de salidas, con las salidas de Openda y Adzic (curiosamente ambos marcaron gol en el primer partido oficial de la temporada con sus respectivos nuevos equipos, Lyon y Sassuolo), además de Rouhi, y con las negociaciones nada fáciles para dar salida a Di Gregorio, a un defensa entre Rugani y Cabal, a un centrocampista entre Miretti y Koopmeiners (además del corte de Arthur), y al menos a uno entre David, Milik y Zhegrova. Además, la directiva está secundando a Spalletti en su intento de dar confianza al recuperado Douglas Luiz.
Desde las 18.30 del domingo, en Frosinone, empezará a jugar la primera Juventus verdaderamente al 100 % de Spalletti, que ya no tendrá margen de error. En caso de falso arranque, apostamos a que la sombra de Antonio Conte no tardaría mucho en planear sobre el banquillo de la Juventus.
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