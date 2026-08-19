Juventus, para Spalletti se acabaron los bonus: tiene que ganar. Los goles de Openda y Adzic y la sombra de Conte

A partir de ahora se pasa página. Aparte de la falta de confirmación de Vlahovic y la no llegada de un portero con experiencia (Alisson o el Dibu Martínez), Spalletti ha recibido del mercado los refuerzos que pidió: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator y la confirmación de Boga. Y aún podría llegar alguien más de aquí al 1 de septiembre, entre el centro del campo y el ataque. Además, el club está intentando complacer a Spalletti también en el mercado de salidas, con las salidas de Openda y Adzic (curiosamente ambos marcaron gol en el primer partido oficial de la temporada con sus respectivos nuevos equipos, Lyon y Sassuolo), además de Rouhi, y con las negociaciones nada fáciles para dar salida a Di Gregorio, a un defensa entre Rugani y Cabal, a un centrocampista entre Miretti y Koopmeiners (además del corte de Arthur), y al menos a uno entre David, Milik y Zhegrova. Además, la directiva está secundando a Spalletti en su intento de dar confianza al recuperado Douglas Luiz.





Desde las 18.30 del domingo, en Frosinone, empezará a jugar la primera Juventus verdaderamente al 100 % de Spalletti, que ya no tendrá margen de error. En caso de falso arranque, apostamos a que la sombra de Antonio Conte no tardaría mucho en planear sobre el banquillo de la Juventus.







