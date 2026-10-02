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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, otra montaña de dinero en camino: Carnevali tiene la oportunidad de no hacer como sus predecesores

Juventus
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Opinion
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Con la ampliación de capital, para la directiva de la Juventus será fundamental tomar las decisiones correctas

¡Y habrá ampliación de capital! Por enésima vez en estos años, Exor abre la caja fuerte e inyecta liquidez en la Juventus. El Consejo de Administración de la Juventus ha ratificado el cierre del noveno balance consecutivo con pérdidas (66 millones de euros a 30 de junio de 2026) y ha solicitado y propuesto a la Junta de Accionistas una ampliación de capital de hasta un máximo de 250 millones. De los 250 millones de euros previstos, al menos 164 llegarán por parte de Exor (aunque la cifra podría subir porque Exor está dispuesta a garantizar las acciones que eventualmente no sean suscritas por los otros accionistas).


En los últimos años, la Juventus ha llevado a cabo cuatro recapitalizaciones, por un importe total de 998 millones de euros, de los cuales 637 han sido aportados por Exor. Con la nueva ampliación se alcanzará una cifra de 800 millones invertidos por la caja fuerte de la casa Agnelli/Elkann en el mundo Juventus en los últimos siete años.


  • JUVE, EL DINERO ES EL ÚLTIMO PROBLEMA

    El problema en la Juventus no es el dinero, y tampoco es John Elkann, a menudo criticado por una buena parte de la afición juventina. Conviene recordar, de hecho, que Elkann también estuvo detrás de la Juventus en el legendario ciclo de los nueve Scudetti consecutivos. Por poner algunos ejemplos: fue Elkann quien eligió a Marotta en 2010, fue Elkann quien confió la presidencia y la gestión del club a su primo Andrea Agnelli. Y Elkann estuvo detrás de cada asignación extraordinaria fuera de presupuesto de aquella época: su visto bueno era indispensable, como en el caso del fichaje de Cristiano Ronaldo.


    Existe, por tanto, una continuidad de casi dos décadas en el apoyo de Elkann a la Juventus, desde que este último tomó las riendas de Exor, prolongando el vínculo que une a la Juventus con la familia Agnelli desde hace un siglo. Por lo tanto, el compromiso de abrir la cartera no está en discusión, más bien la cuestión, en los últimos seis años, tiene que ver con la manera en la que se ha gastado ese dinero, mucho, muchísimo.



  • LAS DECISIONES EQUIVOCADAS

    Y aquí vamos al grano, y al mayor problema de la Juventus en esta década, que es haber errado (casi) todas las decisiones en los despachos y, en consecuencia, las decisiones de mercado. De Paratici a Cherubini, pasando por Manna, hasta llegar a Giuntoli y Comolli, ha sido una sangría de dinero tirado por la borda, con jugadores pagados muy por encima de su valor (tanto por el traspaso como por el sueldo) en relación con su rendimiento. Ha sido una caída sin fin, con el punto más bajo durante la etapa de Comolli, que tuvo como desenlace final la exclusión de la Champions League.


  • LAS ELECCIONES INTELIGENTES

    Clasificarse para la próxima Champions y acertar con las decisiones en el mercado, sin malograr las inversiones de Exor. Ese es el doble mantra de la Juventus para esta temporada, con el entrenador Luciano Spalletti y la directiva formada por Giovanni Carnevali, Giorgio Chiellini, Frederic Massara y Marco Ottolini al mismo nivel de responsabilidad. En concreto, esta directiva ha sido elegida por Elkann para dar continuidad e iniciar un nuevo ciclo. Se acabaron los vuelcos, se acabaron los cambios repentinos: continuidad es la consigna. Una continuidad que también pasa por las decisiones en el mercado: ¿Carnevali, Massara y Ottolini lo conseguirán allí donde Giuntoli y Comolli han fracasado?


    «Queremos un equipo competitivo, sabemos que tenemos límites que debemos respetar. Veremos cómo evoluciona el mercado. Me gustaría fichar a tres grandes campeones, pero no se puede. Así que hay que reforzar el equipo actuando con inteligencia y aprovechando las oportunidades», declaró Carnevali en el Festival dello Sport de la Gazzetta. Las decisiones inteligentes marcarán la diferencia entre la Juventus del pasado reciente y la del futuro próximo.



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