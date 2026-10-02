¡Y que haya ampliación de capital! Por enésima vez en estos años, Exor abre la caja fuerte e inyecta liquidez a la Juventus. El Consejo de Administración de la Juventus ha ratificado el cierre del noveno balance consecutivo en pérdidas (66 millones de euros a 30 de junio de 2026) y ha solicitado y propuesto a la Junta de Accionistas una ampliación de capital de hasta un máximo de 250 millones. De los 250 millones de euros previstos, al menos 164 llegarán por parte de Exor (aunque la cifra podría subir porque Exor está dispuesta a garantizar las acciones que eventualmente no sean suscritas por los demás accionistas).





En los últimos años, la Juventus ha llevado a cabo cuatro recapitalizaciones, por un importe total de 998 millones de euros, de los cuales 637 han sido aportados por Exor. Con la nueva ampliación se alcanzará una inversión de 800 millones procedente de la caja fuerte de la familia Agnelli/Elkann en el universo Juventus en los últimos siete años.



