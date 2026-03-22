Juventus: Openda y David, en la salida. Spalletti incluso ha preferido a Milik; se buscan compradores

El empate a 1-1 contra el Sassuolo corre el riesgo de convertirse en un punto de inflexión crucial para la Juventus, no solo por el resultado, que complica considerablemente la lucha por una plaza en la Champions, sino también por la gestión de una plantilla en la que muchos problemas están empezando a salir a la luz.





Durante el parón, Luciano Spalletti protagonizará unas negociaciones para renovar su contrato que tendrán como tema principal el próximo mercado de fichajes, y las decisiones tomadas durante el partido, en particular las ofensivas, han dado la primera y fundamental señal: David y Openda ya no se consideran piezas clave en su proyecto técnico.



