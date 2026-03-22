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Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus: Openda y David, en la salida. Spalletti incluso ha preferido a Milik; se buscan compradores

La decisión tomada por Luciano Spalletti en el Juventus-Sassuolo es un mensaje dirigido a la directiva y a la propiedad. En estos días de negociaciones para la renovación, el mercado también será protagonista.

El empate a 1-1 contra el Sassuolo corre el riesgo de convertirse en un punto de inflexión crucial para la Juventus, no solo por el resultado, que complica considerablemente la lucha por una plaza en la Champions, sino también por la gestión de una plantilla en la que muchos problemas están empezando a salir a la luz.


Durante el parón, Luciano Spalletti protagonizará unas negociaciones para renovar su contrato que tendrán como tema principal el próximo mercado de fichajes, y las decisiones tomadas durante el partido, en particular las ofensivas, han dado la primera y fundamental señal: David y Openda ya no se consideran piezas clave en su proyecto técnico.


  • SPALLETTI PREFIERE INCLUSO A MILIK

    El mensaje, como ya se ha dicho, fue claro. En el momento decisivo, cuando había que intentar lanzar el asalto final, Spalletti —que había comenzado el partido con Yildiz como falso 9— recurrió al banquillo y, de entre los cuatro delanteros centro disponibles, optó por sacar al campo a Dusan Vlahovic y Arkadiusz Milik, que regresaban tras una lesión, en lugar de elegir a Jonathan David y Lois Openda. Cabe recordar que al serbio le expira el contrato al final de la temporada y que el polaco llevaba más de un año sin disputar un partido oficial, desde marzo de 2024.

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  • OPENDA FUERA DEL PROYECTO

    Los dos delanteros que debían formar la línea de ataque de la Juventus esta temporada son hoy los principales candidatos a abandonar Turín el próximo verano, pero las dos situaciones no son similares.


    El belga, cuya cláusula de compra obligatoria asciende a 45 millones de euros, es el que menos le gusta a Spalletti y, según informa Fabrizio Romano, está oficialmente fuera del proyecto, hasta el punto de que para la Juventus se ha convertido en un auténtico problema que resolver.


    Se buscan compradores, pero con esas cifras y tras una temporada tan decepcionante no será fácil. La posibilidad más concreta es que se despida cedido con opción de compra, quizá en la Premier League, con el objetivo de encontrar un club que, tal vez, incluya la cláusula de compra obligatoria.

  • DAVID, UNA OPORTUNIDAD CON POTENCIAL DE REVALORIZACIÓN, PERO HAY QUE ESTAR ATENTOS A VLAHOVIC

    Spalletti, como ya os contamos, ha pedido al club que renueve el contrato de Vlahovic y, en consecuencia, considera que David es transferible. Si el serbio aceptara, el canadiense saldría directamente al mercado con el objetivo declarado de obtener una importante plusvalía. Su impacto en el balance, al haber llegado como agente libre, se corresponde únicamente con unos 10 millones de euros en concepto de comisiones y bonificaciones por fichaje. Tiene mucho más mercado que Openda, pero, a diferencia del belga, en la Juventus no hay la misma prisa por encontrarle un destino al exjugador del Lille antes de recibir una respuesta definitiva de Vlahovic.

  • REVOLUCIÓN

    Pase lo que pase, y si Spalletti realmente renueva, en la Juventus se pondrá en marcha una pequeña revolución este verano. Los ingresos de la Champions mejorarían el presupuesto disponible para reinvertir, con cuatro puestos clave ya identificados por el entrenador para reforzar la plantilla: un defensa central, un lateral derecho, un centrocampista y un delantero que acompañe a Vlahovic si el serbio renueva. Para David y Openda no hay sitio, y el mercado deberá dar la respuesta.



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