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Tagliafico(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, opción Tagliafico si se marcha Cabal

Juventus
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Nicolás Tagliafico
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El argentino del Lyon gusta a Spalletti por la experiencia internacional que aportaría

La Juventus ha puesto en el punto de mira a Nicolas Tagliafico para el lateral izquierdo de la defensa. El perfil del argentino podría concretarse en caso de que el colombiano Juan Cabal dejara la Juventus en la recta final del mercado de fichajes.


Tagliafico, nacido en 1992, garantizaría experiencia internacional y carácter, cualidades buscadas y exigidas por Luciano Spalletti. La idea de la Juventus sería, de hecho, añadir una alternativa para utilizar en las rotaciones por la banda izquierda, como alternativa a Andrea Cambiaso y a Zeki Celik, que en el último partido contra el Parma fue alineado como titular en esa banda.

  • Tagliafico tiene contrato con el club francés hasta el 30 de junio de 2027, un vencimiento relativamente cercano que podría hacer más favorables las condiciones de una posible negociación para una cesión con opción (u obligación) de compra. Tagliafico, nacido en 1992, está en el Lyon desde 2022, con un balance de 102 partidos y 9 goles.

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