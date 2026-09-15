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Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus: ojos puestos en Madueke. El Arsenal piensa en una cesión en enero, hay un rival

Juventus
N. Madueke
Arsenal
Atlético Madrid

El Arsenal está estudiando una cesión para que el extremo inglés no pierda minutos.

La Juventus durante el próximo mercado invernal de enero tendrá que intentar resolver los distintos problemas que han quedado sin solucionar en la plantilla construida en verano para Luciano Spalletti, pero deberá hacerlo convirtiendo la necesidad en virtud desde el punto de vista económico-financiero.


Sin grandes ventas, será necesario aprovechar las oportunidades que presente el mercado en todas las líneas y, para tratar de solucionar el problema ofensivo al que se está enfrentando el técnico toscano, la Juventus está siguiendo de cerca a un posible descarte de primer nivel del Arsenal: Noni Madueke.


  • Puede salir cedido

    Según informa CaughtOffside en Inglaterra, Madueke hoy está considerado a todos los efectos un suplente en las rotaciones de Mikel Arteta. Esta temporada, hasta ahora, solo ha sumado 4 apariciones en los 6 partidos disputados por el Arsenal, para un total de apenas 100 minutos, uno de ellos de solo un minuto en el derbi contra el Chelsea.

    Para no devaluarlo en exceso, dado que tiene un contrato de larga duración que vence el 30 de junio de 2030, el Arsenal está pensando en una cesión que se completaría en enero y a un club que pueda darle continuidad al más alto nivel también en Europa.

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  • La Juve no está sola

    Madueke es en realidad un extremo puro, una posición en la que la Juventus está extremadamente cubierta con Conceiçao y Zhegrova, pero con la idea de transformar a Nico Gonzalez en un falso 9 y con la posibilidad de que también el propio kosovar pueda salir, no hay que subestimar la idea de añadir a un jugador tan importante por cifras contenidas.

    La Juventus está siguiendo de cerca su situación, pero desde luego no es el único club interesado en el ex del Chelsea. También el Atlético de Madrid está, de hecho, muy interesado en una posible cesión, sobre todo si desde Londres llegara realmente la apertura a incluir también una opción de compra que no sea por cifras "de la Premier".

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