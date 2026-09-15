La Juventus durante el próximo mercado invernal de enero tendrá que intentar resolver los distintos problemas que han quedado sin solucionar en la plantilla construida en verano para Luciano Spalletti, pero deberá hacerlo convirtiendo la necesidad en virtud desde el punto de vista económico-financiero.





Sin grandes ventas, será necesario aprovechar las oportunidades que presente el mercado en todas las líneas y, para tratar de solucionar el problema ofensivo al que se está enfrentando el técnico toscano, la Juventus está siguiendo de cerca a un posible descarte de primer nivel del Arsenal: Noni Madueke.



