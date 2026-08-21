¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Italy U20 v Portugal U20Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, oficial: Pecorino al Catanzaro

Fichajes
Juventus
Juventus Next Gen
E. Pecorino

Salida en la Juventus Next Gen

Como se lee en la web oficial del club turinés, "los caminos de la Juventus y de Emanuele Pecorino se separan".


La nota continúa: "El delantero de la generación de 2001 deja la Juventus y se marcha traspasado de forma definitiva al Catanzaro.


Llegado a la Juventus en enero de 2021, Pecorino ha sumado un total de 59 partidos con la Next Gen entre la Serie C, la Coppa Italia Serie C y los play-offs, marcando 9 goles. Durante su experiencia reciente también vivió algunas etapas como cedido, vistiendo las camisetas del Südtirol y del Frosinone".

  • Y por último: «Ahora para Emanuele empieza una nueva etapa de su carrera. ¡Gracias por estos años juntos y mucha suerte para el futuro!».

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie C
Juventus Next Gen crest
Juventus Next Gen
JNG
Novara crest
Novara
NOV
Serie A
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus crest
Juventus
JUV