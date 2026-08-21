Juventus, oficial: Pecorino al Catanzaro

Como se lee en la web oficial del club turinés, "los caminos de la Juventus y de Emanuele Pecorino se separan".





La nota continúa: "El delantero de la generación de 2001 deja la Juventus y se marcha traspasado de forma definitiva al Catanzaro.





Llegado a la Juventus en enero de 2021, Pecorino ha sumado un total de 59 partidos con la Next Gen entre la Serie C, la Coppa Italia Serie C y los play-offs, marcando 9 goles. Durante su experiencia reciente también vivió algunas etapas como cedido, vistiendo las camisetas del Südtirol y del Frosinone".