Juventus, oficial el traspaso de Michele Di Gregorio al Bournemouth: la Juventus ingresa 1,3 millones de euros más bonus

Este es el comunicado del Bournemouth:





El AFC Bournemouth se complace en anunciar el fichaje de Michele Di Gregorio, cedido por una temporada por la Juventus. El guardameta, de 29 años, llega a los "Cherries" después de consolidarse como uno de los porteros más valorados de la Serie A, aportando una importante experiencia al más alto nivel del fútbol italiano y europeo. Di Gregorio comenzó su carrera profesional en el Inter, donde posteriormente adquirió una valiosa experiencia en el primer equipo durante sus cesiones al Renate, Novara y Pordenone. Más tarde, vivió una temporada decisiva en el Monza, contribuyendo al histórico ascenso del club a la Serie A.





Sus actuaciones en la máxima categoría del fútbol italiano le valieron un amplio reconocimiento: de hecho, fue nombrado mejor portero de la Serie A en la temporada 2023/24, dejando la portería a cero en 14 ocasiones en un total de 37 apariciones entre todas las competiciones. Tras fichar por la Juventus en el verano de 2024, sumó apariciones tanto a nivel nacional como europeo, enriqueciendo su currículum con la experiencia en la Champions League.





Al comentar su fichaje por el AFC Bournemouth, Di Gregorio declaró: "Estoy muy feliz de estar aquí. Es un momento muy importante para mí y creo que la decisión de venir a Bournemouth ha sido la correcta.





"He percibido el fuerte deseo del club de tenerme aquí y he notado la ambición de la entidad por seguir creciendo y alcanzar grandes objetivos. La Premier League es la liga más bonita del mundo. Es un honor para mí estar aquí y tener la oportunidad de jugar a un nivel tan alto".





Tiago Pinto, presidente de operaciones de fútbol del AFC Bournemouth, comentó: "Michele es un portero de excelentes cualidades y con una valiosa experiencia al más alto nivel. Ha demostrado constantemente su valor en la Serie A y en las competiciones europeas; estamos convencidos de que será una gran incorporación para nuestra plantilla".





Di Gregorio llevará el dorsal 20 del AFC Bournemouth y se unirá a sus nuevos compañeros de equipo de cara al primer partido en casa de la temporada en la Premier League, programado para este fin de semana.