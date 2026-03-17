Juventus, nuevos contactos con Vlahovic para la renovación: qué falta para el acuerdo

Paso a paso, reunión tras reunión. La Juventus sigue llevando a cabo dos negociaciones internas de mercado de gran importancia, relacionadas con las renovaciones contractuales de dos figuras tan importantes como polémicas y que están estrechamente vinculadas entre sí: Luciano Spalletti y Dusan Vlahovic.

Si bien en el caso del entrenador toscano hemos llegado a un punto en el que, de hecho, solo falta la firma para la tan esperada renovación, en el caso del delantero serbio la situación, a pesar del optimismo general, aún está lejos de ser definitiva.