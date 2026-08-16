La Juventus está tratando de resolver el asunto de mercado más importante que sigue abierto este verano. Desde la apertura de la ventana estival de fichajes, Luciano Spalletti ha pedido al club la incorporación de un nuevo portero, más sólido que Di Gregorio y Perin también en el juego con los pies.

Y después de semanas de contactos, ideas, perfiles propuestos, sondeados, muchos de ellos frustrados, al final el círculo se está cerrando en torno a Emiliano Dibu Martínez. Y según lo informado por The Athletic, el acuerdo con el Aston Villa está muy cerca de cerrarse.



