Norberto Neto ha llegado en la mañana de hoy al aeropuerto de Caselle, en Turín, para después desplazarse al J|Medical para pasar el reconocimiento médico de rigor. La Juventus ha elegido a Neto, que regresa a la Juventus, como sustituto de Kamil Grabara, cuya temporada ha terminado a causa de la lesión del ligamento cruzado de la rodilla derecha. El brasileño, después de pasar las pruebas médicas, firmará un contrato que le vinculará a la Juventus hasta el 30 de junio de 2027.
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Juventus: Neto ya ha llegado a Turín; reconocimiento médico y firma
Neto ya jugó en la Juventus entre 2015 y 2017, acumulando 22 partidos y ganando 2 Scudetti, 2 Copas de Italia y una Supercopa de Italia. En su carrera, el guardameta brasileño también ganó en dos ocasiones la Copa de España (una con el Valencia y otra con el Barcelona) y una plata olímpica con Brasil en los Juegos de Londres 2012.
Neto, que en 2025-26 había jugado con el Botafogo (18 partidos) y que antes de la llamada desde la Continassa estaba sin equipo, llega a la Juventus para ocupar el papel de suplente del portero titular, Guglielmo Vicario.
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