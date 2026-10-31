Próximos partidos JUV Serie A 14:45 NAP Ver

Juventus y Napoli se enfrentarán mañana por la noche, a partir de las 20:45, en el Allianz Stadium, en el segundo gran duelo de la décima jornada de la Serie A 2026/2027. El partido, entre dos equipos que no han empezado de la mejor manera y atraviesan momentos diferentes en sus respectivas temporadas, ya será decisivo.

Entrevistado por Betsson.Sport, el exdefensa Fabio Cannavaro, que jugó en ambos equipos, analizó los duelos, las bajas y los puntos fuertes y débiles de los dos conjuntos, con un mínimo común denominador: Juve-Napoli no es un partido como los demás.